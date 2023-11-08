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Илья Нежигай, редактор ленты

Поставки начнутся в ближайшее время: Rheinmetall произведет для Украины 100 тыс. минометных боеприпасов

Поставки начнутся в ближайшее время: Rheinmetall произведет для Украины 100 тыс. минометных боеприпасов
Фото: Getty Images

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства Германии заказ на поставку в Украину около 100 тыс. боеприпасов для 120-мм минометов.

Об этом говорится на сайте самой компании Rheinmetall, в пресс-релизе от 8 ноября.

— Заказ, стоимость которого составляет менее трех десятков миллионов евро, является частью недавнего пакета военной помощи украинским Вооруженным силам в размере €400 млн. Поставка должна начаться в ближайшее время и продлится в течение двух лет, — говорится в сообщении.

Концерн указывает, что с недавним приобретением испанского производителя боеприпасов Expal компания Rheinmetall еще больше укрепила “свой и без того обширный опыт в области огневой поддержки пехоты”.

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Сегодня ассортимент продукции концерна включает в себя полный набор 120-мм, 81-мм и 60-мм минометных боеприпасов. Дополнением к ним являются системы управления огнем и системы минометного вооружения, такие как 120-мм миномет Ragnarök и инновационная 60-мм минометная система RSG60.

— Благодаря увеличенной дальности стрельбы, высокой точности и оптимальной боевой эффективности минометные боеприпасы Rheinmetall обеспечивают благоприятные результаты даже при ведении боевых действий в условиях сложной местности и городской застройки, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина активно наращивает производство всех видов вооружений, чтобы меньше зависеть от помощи партнеров.

Кроме того, Кулеба имел встречу с гендиректором оборонного концерна Rheinmetall Армином Паппергером, в ходе которой обсудил увеличение оборонных вооружений для украинского войска.

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Rheinmetall, боєприпаси, Война в Украине, міномет
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