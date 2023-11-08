В Миргороде раздавались взрывы, лидера ХАМАСа окружили в бункере: главные события ночи 8 ноября
Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.
Взрывы прогремели в Миргороде во время ракетной опасности
В Миргороде Полтавской области после полуночи прогремели взрывы во время тревоги.
Об этом сообщали местные Telegram-каналы и сообщества, которые мониторят активность вражеской авиации.
Позже взрывы в городе подтвердили местные жители вещателю Суспільне.
Перед этим о ракетной опасности в Полтавской области сообщали Воздушные силы ВСУ.
Любые переговоры зависят от Украины: в Госдепе США отрицают, что подталкивают к “миру” с РФ
В американском Государственном департаменте отрицают информацию об обсуждении с украинской стороной, чтобы страна якобы пошла на переговоры с Россией для завершения полномасштабной войны.
Об этом заявил журналистам представитель Госдепартамента США Ведант Пател, комментируя ряд сообщений в иностранных СМИ. По его словам, любые переговоры будут зависеть только от Украины.
Пропустили первую группу: из сектора Газа начали выпускать украинцев
Из сектора Газа началась эвакуация украинцев и уже удалось выпустить первую группу граждан Украины через КПП с Египтом.
Об этом Суспіотному рассказали в посольстве Украины в Египте.
Как пишет Суспільне со ссылкой на местного жителя, гражданина Украины, который на месте координирует украинцев, по состоянию на 17:00 7 ноября удалось эвакуировать около 20 человек.
Как сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, по состоянию на 7 ноября 101 гражданин Украины получил разрешение на эвакуацию из Сектора Газа.
Лидер ХАМАСа окружен в бункере — министр обороны Израиля
Лидера боевиков террористической группировки ХАМАС Яхья Синвара окружили в бункере на территории сектора Газа.
По информации издания Sky News, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) находятся в центре города Газа.
Он отметил, что лидер ХАМАСа в секторе Газа окружен в бункере. Однако израильский министр не уточнил, где именно расположено это оборонительное сооружение.
Украина предложила ЕС, как можно избавиться от зависимости от ядерного сектора РФ — Кулеба
Украина разочарована отсутствием предложений Европейского Союза в вопросе санкций против российского ядерного сектора. Хотя украинская сторона предлагала варианты, как можно избавиться от зависимости от РФ.
Об этом заявил иностранным журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, государства ЕС делают большую ошибку, позволяя РФ зарабатывать на ядерной индустрии.
По словам главы МИД, Украина вместе с компанией Westinghouse предложила решение для разрушения монополии России на поставку топлива на атомные электростанции в странах Евросоюза.
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Стабильный мир в Украине, членство в ЕС и мощная оборонная промышленность – послы Евросоюза обсудили, каким видят мир в Украине и ключевые гарантии мира нашему государству в долгосрочной перспективе. Заседание прошло традиционно в Брюсселе. К европейским послам обратились Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.Наталья Луценко