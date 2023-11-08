Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Полицейские нашли военного, который подарил Частякову гранату — МВД
6 ноября – годовщина освобождения Киева от нацистов: как это было
На фронте погиб одессит, семью которого в прошлом году убила российская ракета
Призыв отменят: набирать людей в армию будут иначе
Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Частяков, ранен его 13-летний сын
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В Миргороде раздавались взрывы, лидера ХАМАСа окружили в бункере: главные события ночи 8 ноября

В Миргороде раздавались взрывы, лидера ХАМАСа окружили в бункере: главные события ночи 8 ноября

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Взрывы прогремели в Миргороде во время ракетной опасности

В Миргороде Полтавской области после полуночи прогремели взрывы во время тревоги.

Об этом сообщали местные Telegram-каналы и сообщества, которые мониторят активность вражеской авиации.

Сейчас смотрят

Позже взрывы в городе подтвердили местные жители вещателю Суспільне.

Перед этим о ракетной опасности в Полтавской области сообщали Воздушные силы ВСУ.

Любые переговоры зависят от Украины: в Госдепе США отрицают, что подталкивают к “миру” с РФ

В американском Государственном департаменте отрицают информацию об обсуждении с украинской стороной, чтобы страна якобы пошла на переговоры с Россией для завершения полномасштабной войны.

Об этом заявил журналистам представитель Госдепартамента США Ведант Пател, комментируя ряд сообщений в иностранных СМИ. По его словам, любые переговоры будут зависеть только от Украины.

Пропустили первую группу: из сектора Газа начали выпускать украинцев

Из сектора Газа началась эвакуация украинцев и уже удалось выпустить первую группу граждан Украины через КПП с Египтом.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Об этом Суспіотному рассказали в посольстве Украины в Египте.

Как пишет Суспільне со ссылкой на местного жителя, гражданина Украины, который на месте координирует украинцев, по состоянию на 17:00 7 ноября удалось эвакуировать около 20 человек.

Как сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, по состоянию на 7 ноября 101 гражданин Украины получил разрешение на эвакуацию из Сектора Газа.

Лидер ХАМАСа окружен в бункере — министр обороны Израиля

Лидера боевиков террористической группировки ХАМАС Яхья Синвара окружили в бункере на территории сектора Газа.

По информации издания Sky News, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) находятся в центре города Газа.

Он отметил, что лидер ХАМАСа в секторе Газа окружен в бункере. Однако израильский министр не уточнил, где именно расположено это оборонительное сооружение.

Украина предложила ЕС, как можно избавиться от зависимости от ядерного сектора РФ — Кулеба

Украина разочарована отсутствием предложений Европейского Союза в вопросе санкций против российского ядерного сектора. Хотя украинская сторона предлагала варианты, как можно избавиться от зависимости от РФ.

Об этом заявил иностранным журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, государства ЕС делают большую ошибку, позволяя РФ зарабатывать на ядерной индустрии.

По словам главы МИД, Украина вместе с компанией Westinghouse предложила решение для разрушения монополии России на поставку топлива на атомные электростанции в странах Евросоюза.

Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Затяжная война — значительный риск для экономических перспектив Украины: прогноз МВФ
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на три месяца
Верховна Рада
Франция планирует выделить в фонд поддержки Украины €200 млн
Себастьєн Лекорню
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 08.11.2023
DeepStateMap
Нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу: объяснение юристов
мама і дитина

Загрузка

Игры
Видео
Боррель: Украина сдвинула очередь на вступление в ЕС. Что это значит

Стабильный мир в Украине, членство в ЕС и мощная оборонная промышленность – послы Евросоюза обсудили, каким видят мир в Украине и ключевые гарантии мира нашему государству в долгосрочной перспективе. Заседание прошло традиционно в Брюсселе. К европейским послам обратились Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.

Наталья Луценко
”Меня расстреляли, но я выжил”: история воина, которого спасло настоящее чудо
В Миргороде раздавались взрывы, лидера ХАМАСа окружили в бункере: главные события ночи 8 ноября
Парамедики делают невозможное: как спасают военных на передовой
В Миргороде раздавались взрывы, лидера ХАМАСа окружили в бункере: главные события ночи 8 ноября
Заявление Борреля об Украине Военные судят за коррупцию | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
В Миргороде раздавались взрывы, лидера ХАМАСа окружили в бункере: главные события ночи 8 ноября
Новая тактика РФ | Херсонец сливал данные россиянам | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
В Миргороде раздавались взрывы, лидера ХАМАСа окружили в бункере: главные события ночи 8 ноября
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь