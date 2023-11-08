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Илья Нежигай, редактор ленты

В Раде опровергают отмену заочной формы обучения с 2024 года

В Раде опровергают отмену заочной формы обучения с 2024 года
Фото: Getty Images

Парламент Украины принял закон, которым регулируется поступление в учреждения высшего образования (ЗВО) в 2024 году.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк.

По его данным, за законопроект №10092 в целом проголосовали 285 нардепов. Этим проектом закона регулируются некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года.

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Заочное и вечернее обучение в Украине

В последней редакции проекта закона за 28 сентября, которое обнародовано на сайте Верховной Рады, говорится, что с 2024 года набор абитуриентов на вечернюю и заочную формы обучения не будет проводиться.

Впрочем, как впоследствии отметил Железняк в своем Telegram-канале, об отмене заочной формы обучения речь пока не идет.

— Если открыть решение Комитета по образованию, то увидите что все нормы законопроекта по заочной форме были изъяты из законопроекта. Конкретнее вот эта часть: “в пункте 1: а) абзац третий подпункта 1 изложить в следующей редакции: “С 2024 года не проводится набор поступающих для получения степени высшего образования младшего бакалавра;””.

Примечательно, что в решении Комитета от 16 октября это оформлено как рекомендация к нардепам Верховной Рады. Вероятно, она была одобрена, впрочем, сам законопроект на сайте парламента Украины был обнародован еще старый, за 28 сентября. Именно там говорится об отмене заочной и вечерней формы обучения в вузах.

Заочное обучение в университетах не будет отменяться с 2024 года — нардеп

Фото: зняток з сайту Верховної Ради України

Другие аспекты законопроекта №10092

В тексте законопроекта предусмотрено, что в течение 2022, 2023 и 2024 годов поступление на обучение для получения высшего образования осуществляется в особом порядке, определенном центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки.

Так, конкурс в ЗВО будет осуществляться по результатам ВНО 2021 года и/или вступительных испытаний 2022-2024 годов, проведенных с использованием организационно-технологических процессов внешнего независимого оценивания и творческого конкурса (конкурса физических способностей) в предусмотренных законодательством случаях.

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Согласно законопроекту, будут установлены вступительные испытания для участия в конкурсном отборе на обучение в вузах. Они будут предусматривать украинский язык, математику, историю Украины и предмет на выбор (физика, химия, биология, иностранный язык, география, украинская литература).

Также с 2024 года не будет проводиться набор абитуриентов для получения степеней высшего образования бакалавра и магистра по вечерней и заочной формам получения образования. Это касается и получения степени высшего образования младшего бакалавра.

Кроме этого, законопроектом освобождаются от государственной итоговой аттестации (ГИА) соискатели образования, которые завершают получение каждого уровня полного общего среднего образования.

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Источники: Верховная Рада, Залізний нардеп

Верховна Рада, Дистанционное обучение, Университет
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