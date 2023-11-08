Вступление Украины в ЕС. В СМИ узнали условия начала переговоров о членстве в ЕС

Сегодня, 8 ноября, Еврокомиссия предоставит заключение по выполнению Украиной критериев, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Западные СМИ неоднократно отмечали, что ожидается положительный результат для Киева, но с определенными условиями.

Так, агентство Reuters указывало, что 8 ноября Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры с Украиной и Молдовой о членстве, однако тогда, когда страны выполнят все необходимые условия. Это означает, что официальные переговоры с Киевом и Кишиневом могут начаться уже в 2024 году.

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В Радио Свобода, журналисты которого получили в распоряжение отчет по Украине — внутренний документ Еврокомиссии, сообщали, что Украина полностью выполнила четыре из семи условий.

Так, полностью выполненными считаются:

Внедрение законодательства, которое касается отбора судей Конституционного суда Украины, с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Создание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета правосудия (ВСП).

Приведение законодательства о борьбе с отмыванием средств в соответствие со стандартами FATF. Утверждение стратегического плана реформирования правоохранительного сектора.

Приведение законодательства Украины в соответствие с Директивой Евросоюза об аудиовизуальных медиауслугах.

Кроме того сообщается, что для начала переговоров о вступлении в ЕС Украина должна:

одобрить предложенный правительством закон об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро Украины;

исключить из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, которые уже прошли процесс проверки, и ограничивают полномочия этого органа по проверке имущества, приобретенного декларантами до вступления на государственную службу;

принять закон о лоббировании, согласно европейским стандартам, в рамках деолигархизации;

принять закон, которым учтет остальные рекомендации Венецианской комиссии от июня и октября 2023 года, связанные с законом о национальных меньшинствах, а также учтет рекомендации Венецианской комиссии, связанные с законами о государственном языке, СМИ и образовании.

В проекте отчета также отдельно отмечено, что Украина должна продолжать борьбу с коррупцией путем дальнейших расследований и судебных приговоров.

Следующий отчет Еврокомиссия, говорится в проекте нынешнего, подготовит до марта 2024 года.

Что произойдет в случае положительного решения Еврокомиссии

Если ЕС признает прогресс Украины в выполнении критериев, то следующим шагом станет начало процедуры официальных переговоров о членстве в Евросоюзе.

В то же время переговоры начинаются только после единогласного решения всех 27 государств-членов ЕС о выполнении страной-кандидатом всех промежуточных задач и готовности к началу переговоров.

Так, Будапешт угрожает блокировать начало переговоров с Киевом о вступлении в ЕС на саммите в декабре, пока не отменят закон о языке в сфере образования. Советник Виктора Орбана назвал закон “невыносимым” для жизни венгров в Украине.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал “решать проблемы по мере их поступления”. По его словам, Украина движется к решению Европейского совета в декабре этого года об открытии переговоров.

Источник : Reuters

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