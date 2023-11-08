Зеленый свет: что означает рекомендация ЕК о начале переговоров ЕС с Украиной и какие есть проблемы

Сегодня, 8 ноября 2023 года, Европейская комиссия предоставила рекомендации Европейскому совету начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе после воплощения всех необходимых реформ со стороны официального Киева.

Вместе с тем, как Польша, так и Венгрия, выдвигают свои условия на пути Украины к переговорам с Евросоюзом о вступлении. Например, Польша подчеркивает необходимость решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии, когда же Венгрия считает необходимым обеспечение условий национальных меньшинств, в частности, этнических венгров, которые являются гражданами Украины на западе украинского государства.

О том, сможет ли Украина начать переговоры с ЕС о вступлении, помешает ли этому решение лидеров стран-членов Евросоюза и что вообще значит этот вывод для украинской евроинтеграции — Факты ICTV пытались разобраться вместе с экспертами.

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Что значит для Украины оценка Еврокомиссии

По мнению политолога Олега Саакяна, для Украины предварительная оценка Еврокомиссии является “замечательным результатом”, особенно в военных и политических условиях, в которых находится Украина.

— Эта оценка (Еврокомиссии, — Ред.), если говорить отстраненно и безэмоционально, то она превосходит ряд ожиданий. Еврокомиссия в этом разрезе рекомендует начать дальнейшее евроинтеграционное движение, что является политическим зеленым светом от европейской бюрократии, от Брюсселя. Это очень хорошо. Это значит, что политическое решение о принятии Украины в ЕС на уровне бюрократии уже принято. Теперь вопрос за странами-членами, — говорит он.

По его словам, сейчас большего внимания заслуживают политические переговоры со странами-членами Евросоюза, как, например, Венгрия или Польша.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире национального телемарафона назвал документ Еврокомиссии “очень объективным, положительным и взвешенным”.

— Действительно, Еврокомиссия отметила две главные вещи. Во-первых, ЕК рекомендовала в этом отчете Евросовету начать с Украиной переговоры о членстве. Это первый очень позитивный момент, где можно ставить точку. Вторая важная вещь, что оценен прогресс Украины во всех семи рекомендациях, которые Еврокомиссия предоставляла нам в июне, когда мы получали статус кандидата. Во всех семи рекомендациях ощутимый прогресс. Некоторые из них выполнены полностью, — пояснил он.

Президент Владимир Зеленский также положительно оценил решение со стороны Еврокомиссии и написал, что “сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг”.

— Несмотря на все сложности движемся вперед и уже в декабре ожидаем политическое решение от Европейского совета, — сказал Зеленский.

Какие есть политические вопросы со странами-членами ЕС?

Следующим шагом должно состояться одобрение лидерами стран-членов Евросоюза о начале переговоров. Следующее заседание Евросовета, который и предусматривает встречу всех президентов и премьеров государств-членов ЕС, состоится в декабре под председательством президента Евросовета Шарля Мишеля.

По мнению Саакяна, после начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз понадобится не менее 7 лет для того, чтобы Украина стала полноправным членом Евросоюза, поэтому принципиальные позиции отдельных стран-членов ЕС могут активизироваться как сейчас, до начала переговоров о вступлении, так и позже, во время самого процесса переговоров.

— Сейчас все ключевые требования (к Украине, — Ред.) будут сводиться к политическим, которые будут звучать от отдельных стран-членов в ЕС. И сейчас, и в будущем, когда встанет вопрос голосования о непосредственном членстве Украины в ЕС, то 100% еще появятся требования. Это может быть как Венгрия, с политическими требованиями образовательными по нацменьшинствам, это может быть Польша с ее политикой национальной памяти. Это может быть Румыния с вопросами, например, румыноязычного меньшинства… Так же могут появиться и другие страны, которые для нас сейчас не являются ожидаемыми, — объясняет эксперт.

Политолог указывает, что на пути членству Украины в Евросоюзе могут появиться целые коалиции, как, например, аграрные, которые поставят требования, поскольку будут видеть в украинских фермерах конкурентов.

— Они могут требовать для себя компенсаторных механизмов, чтобы не давить на свои правительства, которые будут иметь желание поддержать Украину, — объясняет эксперт.

Игорь Жовква в свою очередь отмечает, что все же стран-членов ЕС, которые поддерживают Украину на пути в Евросоюз, – подавляющее большинство.

По его мнению, многое зависит от Верховной Рады и законодательной базы, которая будет двигаться в направлении удовлетворения вопроса тех же нацменьшинств.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в марте 2024?

Для того, чтобы в марте 2024 года начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, официальному Киеву нужно продолжить реформировать те отрасли, на которые указала Еврокомиссия в своей предварительной оценке. Речь идет, в первую очередь, о судебной реформе, антикоррупционной отрасли, а также вопросы защиты нацменьшинств и борьбу с олигархами.

Игорь Жовква указывает, что каждая страна-член Евросоюза, которая присоединялась к блоку через переговоры, проходила свой уникальный путь в ЕС.

— В начале 2024 года – чтоб стартовал тот необратимый процесс. А именно — начать переговоры о вступлении. Это очень реально. Мы видим временные рамки, которые выставляет ЕК. Опять же, мы попробуем это сделать еще даже быстрее, — объясняет он.

Сам процесс переговоров о вступлении будет предусматривать несколько этапов, который для всех стран-кандидатов является одинаковым. Первый из них — это межправительственная конференция, на которой Украина и Еврокомиссия будут иметь переговорные рамки, что станет фактическим началом открытия переговоров.

— А дальше, исходя из того, что соглашение о присоединении ЕС покрывает 35 глав, то 35 глав покрывает все сектора экономики — аграрка, финансы, IT, финансы и тому подобное. Начнут открываться переговорные этапы, которые могут открываться несколько одновременно. Соответственно, будет общая делегация с главным переговорщиком от Украины… Сейчас нет смысла спекулировать на том, когда закончатся переговоры или сколько времени уйдут на эти переговоры, — объясняет он.

Похожего мнения придерживается и политолог Олег Саакян, который уверен, что Украина вполне может справиться с тем, чтобы выполнить взятые на себя обязательства за указанные сроки, и начать переговоры уже в марте 2024 года.

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