Зеленский: Постараемся показать результат в этом году, и на 2024-й у нас есть план

Политическое и военное руководство Украины имеют план на ведение военных действий в течение 2024 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая в среду по видеосвязи на конференции Reuters Next.

По его словам, результаты будут пытаться продемонстрировать еще в этом году.

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— Постараемся показать результат в этом году. И для нас это очень важно, потому что мы теряем людей каждый день. Меньше, чем россиян, это хорошая новость, но людей — это очень плохая новость, — сказал он.

Зеленский отметил, что “у нас есть некоторые шаги вперед на Юге нашей страны. Также есть продвижение на Востоке, и некоторые, я думаю, хорошие шаги возле Херсонской области. Я уверен, что нас ждет успех”.

Украинский глава государства напомнил, что медленное принятие решений партнерами Украины по поставкам вооружений привело к тому, что у оккупантов было время на минирование оккупированных территорий.

— Мы ждали боеприпасы семь месяцев – и Россия использовала это время, чтобы заминировать все это, — сказал он.

Глава государства добавил, что в течение следующего года Украина тоже имеет план.

— Да, у нас есть план на следующий год, мы пытаемся его спланировать, но я не буду делиться, — сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины также прокомментировал скептические настроения относительно перспектив Украины в некоторых кругах на Западе.

По его словам, ряд республиканцев в Конгрессе США вызывают в Киеве обеспокоенность. Кроме того, по словам президента Зеленского, некоторые западные лидеры считают, что Украина имеет мало шансов на победу, поскольку ее население меньше, чем у России.

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