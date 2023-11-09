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Кремль не удовлетворила предыдущая тактика: Гуменюк о смене РФ командующего под Херсоном

російські окупанти
Фото: Getty Images

РФ обычно меняет руководство оккупационными войсками, в том числе и в случае с назначением генерала Михаила Теплинского командующим группировкой войск Днепр на Херсонском направлении, когда понимает, что предыдущая тактика и стратегия уже не работает.

Такое мнение высказала спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

— Как показывает практика, командующего они меняют, когда не удовлетворила предыдущая тактика и стратегия. Очевидно, что те события, которые развивались на материковом левобережье, врага не устраивали. Запорожское направление также просело в их понимании довольно существенно, поломанные зубы дракона не остановили натиск Сил обороны, — подчеркнула она.

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И отметила, что на Херсонском направлении ВСУ продолжают контрбатарейную борьбу, получая довольно убедительные результаты.

— Поэтому у оккупантов обычно происходит смена командующего перед тем, как принять сложное решение на фронте. А мы формируем обстановку, чтобы это решение было как можно более сложным, — добавила Гуменюк.

В конце октября в британской разведке заявили, что смена командующего группировки войск Днепр, которая отвечает за оккупированные районы Херсонской области, включая восточный берег Днепра, может свидетельствовать об усилении давления на российские силы со стороны ВСУ.

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Армия России, Война в Украине, ВСУ, Російська агресія, Херсон, Херсонская область
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