Путин приехал в Казахстан и снова неправильно назвал имя Токаева

9 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Казахстан, где встретился с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым.

В рамках визита оба президента выступали на XIX Форуме межрегионального сотрудничества, проходившем в Костанае.

Президент России, рассказывая о взаимном товарообороте с Казахстаном, снова не смог правильно произнести имя Токаева.

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— При прямом активном участии регионов наш взаимный товарооборот с Казахстаном в 2022 году увеличился более чем на 10%. Вот, Касым-Жомарт Келемович сказал, что $27 млрд, по нашей статистике — $28,2 млрд, — сказал Путин.

Примечательно, что отчество президента Казахстана Кемелович, а не Келемович, как это сказал Путин. На это, в частности, обратили внимание казахстанские СМИ.

Путин не впервые невнятно произносит имя и отчество Токаева. Так, в июне прошлого года на Петербургском экономическом форуме Путин назвал Токаева словосочетанием, которое прозвучало примерно как “Кемежам Ишемилевич”. В январе того же года Путин во время онлайн-заседания ОДКБ выразил поддержку “Кемелу Жомартовичу”.

Что обсуждалось между президентами Казахстана и РФ

Казахстанский оппозиционер, руководитель интернет-медиа БАСЕ Айдос Садыков в комментарии Фактам тижня заявил, что публично Путин и Токаев обсудили только экономическую часть своей встречи.

— Буквально несколько часов назад мы узнали шокирующие цифры из уст Путина и Токаева. Токаев озвучил, что в Казахстане почти половина иностранных предприятий (19 тыс. из 42 тыс.) являются российскими с участием российского капитала, — говорит Садыков.

По мнению оппозиционера, сотрудничество между Токаевым и Путиным только углубляется.

— Можно констатировать стопроцентный факт, что режим Токаева откровенно циничный и вполне открыто помогает режиму Путина обходить санкции, — считает Садыков.

Примечательно, что это стало третьей международной поездкой Путина после того, как президента РФ объявили в розыск в Международном уголовном суде (МУС) из-за похищения украинских детей.

По словам Садыкова, только официальные данные указывают на то, что для встречи Путина с Токаевым было потрачено 13 млрд тенге (около $30 млн). Ожидалось, что Путин прибудет в Костанай, где проводится форум, впрочем глава Кремля прилетел в Астану. В Костанае, по словам Садыкова, для Путина готовился бункер, места для охраны и тому подобное.

В свою очередь, по мнению украинского политолога и директора аналитического центра Политика Николая Давидюка, для Токаева важно продемонстрировать Путину, что Казахстан движется в сторону Китая, а не России.

Этот визит Путина в Казахстан также может быть попыткой главы Кремля урегулировать отношения с Токаевым, который недавно ограничил продажу России товаров двойного назначения.

Источники: Факти тижня, MAITANOV_online, Микола Давидюк

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