ВР в первом чтении поддержала законопроект об упрощении изменения целевого назначения земли

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №9627, который предусматривает значительное упрощение процедуры изменения целевого назначения земли.

Об этом сообщил народный депутат от Слуги народа Дмитрий Кисилевский.

По его словам, процедуры изменения целевого назначения земельных участков – это коррупционный рынок, объем которого измеряется миллиардами гривен. Теперь решить эту проблему должен новый закон.

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Законопроект №9627 предусматривает, что изменение целевого назначения земельного участка будет происходить по упрощенной процедуре. Основанием для изменения будет мотивированное заключение уполномоченного органа градостроительства и архитектуры сельского, поселкового или городского совета о возможности размещения на земельном участке соответствующего объекта.

Документом предлагается упростить порядок установления и изменения целевого назначения земельных участков (кроме земель, отнесенных к категориям природно-заповедного фонда и т. д.) для размещения таких объектов:

зданий промышленных и складов;

зданий сельскохозяйственного назначения, лесоводства и рыбного хозяйства;

трубопроводов, коммуникаций и линий электропередачи (кроме магистральных нефтепроводов и магистральных газопроводов);

комплексных промышленных сооружений (кроме предприятий и сооружений предприятий по обогащению и переработке ядерных материалов; сооружений и печей для сжигания отходов; электростанций атомных).

Разработка отдельной градостроительной документации и документации по землеустройству теперь не нужна. Новая процедура изменения целевого назначения земли будет занимать около 1,5 месяца.

Документ, который будет основанием для изменения целевого назначения земли, будет также особым видом градостроительных условий и ограничений, что позволит начинать проектирование объекта строительства. Здесь коррупционеры уже не смогут тормозить или останавливать создание нового промышленного предприятия или объекта энергетики. Соответственно инвесторы смогут быстрее начать строить новые критически важные предприятия.

– Я далек от мысли, что законопроект не встретит сопротивления, по крайней мере скрытого. Но убежден, что в условиях войны Украина не может себе позволить годами кормить коррупционеров для решения простой, по сути, задачи, которая может занять полтора месяца, – подчеркнул нардеп.

Законопроектом №9627 предусмотрена упрощенная процедура на период военного положения и в течение пяти лет с момента его прекращения или отмены. Упрощенная процедура будет действовать на территориях за пределами населенных пунктов там, где отсутствует утвержденная градостроительная документация, и для определенного законом перечня объектов.

Такая упрощенная процедура изменения целевого назначения земли действует с середины 2022 года для портов, релокированных предприятий и модульных городков. Законопроектом №9627 предлагается расширить ее применение на объекты промышленности и энергетики.

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