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Скандал с Фарион: В МОН поддерживают требования студентов об увольнении профессора

Скандал с Фарион: В МОН поддерживают требования студентов об увольнении профессора
Фото: Факти ICTV

В Министерстве образования и науки Украины отреагировали на скандал с профессором Львовского политехнического университета Ириной Фарион, которая заявила, что не считает украинцами тех военных, которые общаются на фронте на русском языке.

В ведомстве сообщили, что поддерживают требования студентов не сотрудничать с людьми, которые не уважают защитников и защитниц.

При этом добавили, что решение о назначении и увольнении работников принимает вуз.

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В МОН отметили, что кроме образовательной функции университеты должны формировать личность и мировоззрение студента, поэтому преподаватели должны не только передавать знания молодежи, но и воспитывать уважение к фундаментальным ценностям.

В частности, достоинство человека и уважение к украинским защитникам и защитницам. Для этого вузы должны выбирать в штат тех педагогов, которые сами являются носителями таких идей.

– Министерство поддерживает требования студентов к ЗВО (заведение высшего образования) не сотрудничать с людьми, которые не разделяют фундаментальные ценности, такие как достоинство человека и уважение к нашим защитникам и защитницам, – говорится в сообщении.

В Министерстве образования и науки добавили, что именно вузы самостоятельно назначают и увольняют с должности преподавателей и работников образования. Поэтому университеты несут ответственность за то, чтобы эти люди были “не только квалифицированными специалистами, но и людьми высоких ценностных ориентиров и моральных убеждений”.

Реакция руководства университета

Руководитель центра коммуникаций Львовского политехнического университета Наталья Павлишин сообщила журналистам, что позиция вуза, которую обнародовали вечером, 7 ноября, является неизменной.

В заявлении говорится о том, что Львовская политехника не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета.

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Скандальное заявление Фарион

Недавно в программе Рандеву с Яниной Соколовой журналистка обратила внимание Фарион на то, что некоторые военные бригады Азов и 3 отдельной штурмовой бригады общаются на русском языке даже в бою.

В ответ Фарион заявила, что категорически это не принимает, и что не может назвать украинцами русскоязычных защитников, в частности бойцов бригады Азов. Это вызвало возмущение среди украинских воинов, которые защищают государство.

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Скандал с Фарион: В МОН поддерживают требования студентов об увольнении профессора

Источник: Суспільне
Ірина Фаріон, Міносвіти, скандал
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