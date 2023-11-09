В Луганске ждут Украину, поэтому помогают: Юсов о ликвидации военного преступника Филипоненко
Во временно оккупированном Луганске ликвидировали бывшего главу так называемого Минобороны “ЛНР” Михаила Филипоненко.
Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, ликвидация военного преступника — является четким сигналом для всех других предателей и коллаборационистов: или сдаться украинскому правосудию, или ждать возмездия другим способом.
Филипоненко непосредственно отвечал за организацию застенков для военных и гражданских пленных. Кроме того, сам непосредственно участвовал в пытках.
Несмотря на то, что Михаил Филипоненко не имел какой-то важной должности у оккупантов, он был там очень важной фигурой.
Сама спецоперация по ликвидации военного преступника готовилась тщательно и долго. Было важно гарантировать и безопасность для исполнителей этой задачи. Андрей Юсов отметил, что это далеко не первая успешная операция Сил безопасности Украины на оккупированных территориях. Сами же захватчики и коллаборационисты не могут как-то открыто реагировать на такие события, потому что это является прямым признанием, что их безопасность “абсолютно дырявая”.
— В основном местное население поддерживает Украину, ждет Украину и помогает украинским Силам безопасности и обороны наказывать врагов и предателей, – отметил представитель ГУР.
А еще он подчеркнул, что подобного рода спецоперации просто не возможны без поддержки местного населения.
Филипоненко родился в 1975 году в Луганске, окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры. Служил в так называемой народной милиции “ЛНР”. В сентябре 2023 года избран “депутатом Народного совета ЛНР”.
Фото: ГУР Міноборони
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