В Луганске ждут Украину, поэтому помогают: Юсов о ликвидации военного преступника Филипоненко

Во временно оккупированном Луганске ликвидировали бывшего главу так называемого Минобороны “ЛНР” Михаила Филипоненко.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, ликвидация военного преступника — является четким сигналом для всех других предателей и коллаборационистов: или сдаться украинскому правосудию, или ждать возмездия другим способом.

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Филипоненко непосредственно отвечал за организацию застенков для военных и гражданских пленных. Кроме того, сам непосредственно участвовал в пытках.

Несмотря на то, что Михаил Филипоненко не имел какой-то важной должности у оккупантов, он был там очень важной фигурой.

Сама спецоперация по ликвидации военного преступника готовилась тщательно и долго. Было важно гарантировать и безопасность для исполнителей этой задачи. Андрей Юсов отметил, что это далеко не первая успешная операция Сил безопасности Украины на оккупированных территориях. Сами же захватчики и коллаборационисты не могут как-то открыто реагировать на такие события, потому что это является прямым признанием, что их безопасность “абсолютно дырявая”.

— В основном местное население поддерживает Украину, ждет Украину и помогает украинским Силам безопасности и обороны наказывать врагов и предателей, – отметил представитель ГУР.

А еще он подчеркнул, что подобного рода спецоперации просто не возможны без поддержки местного населения.

Филипоненко родился в 1975 году в Луганске, окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры. Служил в так называемой народной милиции “ЛНР”. В сентябре 2023 года избран “депутатом Народного совета ЛНР”.

Фото: ГУР Міноборони

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