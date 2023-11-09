Принятие госбюджета-2024, прилет в Скадовске и отставка Гутцайта

В Украине принят государственный бюджет на 2024 год и выяснилось, что украинским властям придется искать дополнительные $9 млрд, чтобы покрыть дефицит.

Тем временем в Европарламенте призывают ЕС ужесточить санкции против России, в том числе усилив контроль за исполнением ограничений, поскольку Кремль все чаще находит пути для их обхода.

Об этих и других главных событиях 9 ноября в Украине и мире — читайте в дайджесте на Фактах ICTV.

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Госбюджет-2024 принят

Гибель украинского лоцмана

Прилет в Скадовске

Подготовка Украины к переговорам с ЕС

В Европарламенте требуют ужесточить санкции ЕС

Новые операции ГУР

Возвращение детей в Украину

Отставка главы Минспорта и замена на должности

Госбюджет-2024 принят

Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2024 год. Доходы государства составляют 1,768 трлн грн, когда же расходы — 3,35 трлн грн (остались почти такими же).

Соответственно дефицит в следующем году составит 1,57 трлн грн.

Внешние заимствования были уменьшены на 103,5 млрд (с $42,9 млрд до $ 41), чтобы согласовать последующие шаги с МВФ. Они были перекрыты за счет увеличения внутренних заимствований на 81,4 млрд грн.

Кроме того, прогноз по реальному ВВП уменьшили до 4,6 % (в первом чтении было 5%), а прогноз по инфляции — 9,7% (в первом чтении было 10,8 %).

Предположение по курсу гривны — в среднем за год 40,7 грн за доллар (было 41,4 грн за доллар).

Кроме того, Украине придется искать дополнительные источники внешнего финансирования. Министр финансов Украины Сергей Марченко, представляя госбюджет ко второму чтению, заявил, что Украина рассчитывает на $5,4 млрд от МВФ, $8,5 млрд от США и $18 млрд от ЕС. Остальные $9,1 млрд из $41 млрд, заложенных в бюджете, планируется “искать в переговорах с правительствами стран: Канады, Норвегии, Японии и Южной Кореи. Еще немного Всемирный банк”.

Гибель украинского лоцмана

Накануне Россия нанесла удар по гражданскому судну под флагом Либерии, когда оно заходило в один из портов Одесской области. В результате удара погиб лоцман Сергей Сурин, который был гражданином Украины и работал в Администрации морских портов. Ему было 43 года.

Спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты, вероятно, целили в берег.

— Также была информация о травмировании еще одного работника порта. Ранения не критические, скорее всего, баротравма. Что касается состояния здоровья членов экипажа, то госпитализировали только одного, остальные получили помощь на месте и остались в составе экипажа на борту судна. Само судно получило довольно значительные повреждения, — уточнила она.

Прилет в Скадовске

В оккупированом Скадовске Херсонской области прозвучали взрывы. Предварительно, был нанесен удар по захватчикам.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, прилетело по базированию россиян в гостинице Лотос, что в центре города.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале опубликовал фото с места прилета по оккупантам. На кадрах видно, что дом полностью разрушен.

Российские СМИ пишут об 11 раненых, но есть информация по меньшей мере о 5 погибших.

Подготовка Украины к переговорам с ЕС

Президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде и Кабинету министров подготовить Украину к переговорам с ЕС о вступлении в Евросоюз.

В соответствующем указе, который подписал Зеленский, приводится ряд конкретных мер, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, Еврокомиссия во время переговоров должна сделать обзор законодательства Украины и определить соответствие украинских законов европейскому праву.

В Европарламенте требуют ужесточить санкции ЕС

Депутаты Европарламента требуют от Евросоюза усилить надзор за санкциями против Российской Федерации, поскольку Россия все чаще обходит существующие ограничения.

Европарламентом была принята соответствующая резолюция, в которой евродепутаты демонстрируют свою обеспокоенность из-за лазеек в санкциях ЕС против России. Кроме того, за санкциями отсутствует надлежащий контроль, что подрывает усилия, направленные на ослабление способности России вести войну против Украины.

Новые операции ГУР

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отказался комментировать повреждение российского ракетоносителя Аскольд во временно оккупированной Керчи, чтобы не навредить другим подобным операциям.

— Потому что сейчас параллельно идет подготовка к целому ряду похожих операций. Носителей Калибров у Черноморского флота РФ еще достаточно. Мы не единственному Аскольду должны радоваться. Убежден, что в ближайшее время новости будут, — отметил разведчик.

По его словам, в общении с врагом Украина использует разную мотивацию — как идейную, так и меркантильную.

Возвращение детей в Украину

Троих детей вместе с двумя семьями, в которых они воспитываются, удалось вернуть на подконтрольные Украине территории.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

— За этой радостной новостью — колоссальная работа многих служб. В частности, для того чтобы вернуть две семьи, в которых воспитываются дети, работали Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Минреинтеграции, благотворительная организация Save Ukraine, органы опеки и попечительства, служба по делам детей, — подчеркнул он.

По его словам, сейчас детям и родителям оказывают необходимую медицинскую помощь, с ними работают психологи.

С начала 2023 года в Украину удалось вернуть в целом 146 детей Херсонщины.

Оставка главы Минспорта и замена на должности

Сегодня Верховная Рада отправила в отставку министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Накануне он написал заявление об увольнении с должности главы ведомства.

Позднее стало известно, что временно исполнять обязанности министра молодежи и спорта будет Матвей Бедный.

С 2016 по 2020 год он был директором департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины.

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