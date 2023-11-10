В Украине нет русского меньшинства, поэтому это не проблема в переговорах с ЕС — Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в вопросе защиты прав нацменьшинств в Украине отсутствует проблема защиты русского меньшинства.

Об этом она сказала 9 ноября во время совместной пресс-конференции с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой.

По словам Стефанишиной, обеспечение прав нацменьшинств будет важным на пути к вступлению Украины в ЕС. Впрочем это не является исключительно проблемой Украины, поскольку такие же проблемы имеют и другие страны — кандидаты на вступление в ЕС.

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Вместе с тем Венецианская комиссия в своих решениях и рекомендациях к Украине упоминает о “русском меньшинстве”. Как отметила вице-премьер, в диалоге с ЕС это не звучит.

— В Украине нет русского меньшинства, его не существует. Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое идентифицирует себя как русское меньшинство. Есть граждане Украины, которые говорят на русском языке, — подчеркнула она.

Ольга Стефанишина добавила, что официальный Брюссель осознает чувствительность данного вопроса.

— Я одесситка. Я хочу — говорю на русском языке, хочу — не говорю на русском языке. Мне для этого не нужны ни москали, ни Венецианская комиссия. Поэтому этот вопрос в Украине не стоит, и я очень рада, что Европейская комиссия осознает чувствительность этого, — отметила она.

Напомним, 8 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдовой и Украиной относительно приема в Евросоюз.

Вместе с тем рекомендация начать переговоры сопровождалась требованием к Украине, в частности, по обеспечению прав отдельных национальных меньшинств.

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