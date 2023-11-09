Взрывы в Днепре и шаги Украины для приближения членства в ЕС: главные события ночи 9 ноября

Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив по одной управляемой авиационной ракете Х-59 и Х-31. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена ракета Х-59.

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В Днепре ночью были слышны взрывы

В городе Днепр ночью во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

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Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Зеленский про войну: Постараемся показать результат в этом году

Политическое и военное руководство Украины имеют план на ведение военных действий в течение 2024 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая в среду по видеосвязи на конференции Reuters Next.

По его словам, результаты будут пытаться продемонстрировать еще в этом году.

— Постараемся показать результат в этом году. И для нас это очень важно, потому что мы теряем людей каждый день. Меньше, чем россиян, это хорошая новость, но людей — это очень плохая новость, — сказал он.

Зеленский отметил, что “у нас есть некоторые шаги вперед на Юге нашей страны. Также есть продвижение на Востоке, и некоторые, я думаю, хорошие шаги возле Херсонской области. Я уверен, что нас ждет успех”.

Когда может закончиться война: объяснение секретаря СНБО

Полномасштабная война Российской Федерации против Украины может завершиться уже в 2024 году. Украина уже прилагает значительные усилия, однако не все зависит только от нее.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального информационного телемарафона Единые новости. По его мнению, многое зависит от партнеров для победы Украины.

— Я очень хотел бы, чтобы война в 2024 году закончилась. Мы для этого будем делать все необходимое. Но здесь надо быть искренним и сказать, что не все от нас зависит. Очень многое зависит от партнеров, — обратил внимание секретарь СНБО.

Венгрия не хочет Украины в ЕС: Сийярто

Венгрия не считает целесообразным какой-либо прогресс в вопросе переговоров по дальнейшему вступлению Украины в Европейский Союз.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы не подходит для членства в ЕС, пока не будет мира.

По его словам, Украина якобы не выполнила условия для кандидата на членство в ЕС, поэтому Венгрия не считает своевременными любые дальнейшие шаги, касающиеся переговоров о вступлении.

Словакия отказалась выделять Украине новый пакет военной помощи

Новое правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо отказалось выделить Украине очередной пакет необходимой военной помощи на сумму более €40 млн.

По информации издания The Washington Post, среди прочего, пакет помощи должен был включать ракеты и боеприпасы. Иностранные журналисты предполагают, это решение вряд ли существенно изменит боеспособность Украины.

В то же время агентство TASR сообщило, что в пакет поддержки должны были войти четыре миллиона патронов к стрелковому оружию, более пяти тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 мм, восемь минометов калибра 120 мм с боеприпасами для них.

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