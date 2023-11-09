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До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена

Метро Києва
Фото: Depositphotos

В Киеве возобновлена работа всех станций метро. Подземка работает с 06:00 до 23:00.

С 26 марта работу столичного метро продлят на 1 час. Подземка будет открыта с 06:00 до 23:00. Ориентировочный интервал движения поездов на всех линиях составляет 8-10 минут, в часы пик интервал между поездами составляет 4-5 минут.

Как курсируют поезда

Красная линия: от станции Академгородок до станции Лесная.

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До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена

Станция Гидропарк находится на наземном участке метрополитена, поэтому будет закрыта для пассажиров во время воздушных тревог.

Движение поездов по красной ветке подземки во время воздушных тревог будет осуществляться от станции Академгородок до станции Арсенальная.

Синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки.

До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена

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Зеленая линия: от станции Сырец до станции Красный Хутор.

До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена

Тариф на проезд в метрополитене составляет 8 грн на одну поездку.

Работает ли метро во время воздушной тревоги

46 подземных станций Киевского метрополитена работают круглосуточно в режиме укрытия.

Проход на станцию в комендантский час (с 00:00 до 05:00) во время воздушной тревоги таков:

  • при входе в метрополитен в качестве укрытия обязательно необходимо иметь документ — удостоверение личности;
  • проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком возле входной двери.

Все эти станции обеспечены:

  • питьевой водой (специальные фонтанчики, размещенные на платформах станций);
  • санитарными узлами;
  • вентиляционными системами;
  • дополнительными местами для сидения, одеялами и матрасами;
  • мобильной интернет-связью 4G.

Отметим, что на станциях прохладно, поэтому стоит брать с собой теплую одежду и пледы.

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Источник: КП Киевский метрополитен

Источник: КГГА
Киевский метрополитен, КГГА, Метро
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