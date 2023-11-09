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ЕС рассматривает альтернативный план помощи Украине в обход вето Венгрии — СМИ

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Фото: Pixabay

Страны Европейского Союза рассматривают запасной план финансирования Украины на случай, если Венгрия наложит вето на текущий пакет помощи в размере 50 млрд евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, предложение будет включать национальные гарантии стран-членов для привлечения финансирования на рынках, если Будапешт заблокирует пересмотр долгосрочного бюджета ЕС, что включает в себя помощь для Украины и требует единодушия.

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Некоторые страны выступают за то, чтобы как можно быстрее найти альтернативное решение по финансированию Украины, чтобы усилить давление на Орбана, сказали источники агентства.

Опасения относительно возможного венгерского вето и размышления о том, как его обойти, появились после того, как Будапешт призвал к всесторонней дискуссии относительно эффективности и устойчивости существующей стратегии ЕС в отношении Украины, которая, по его словам, не приносит результатов.

Ранее западные СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против выделения для Украины пакета помощи в сумме €50 млрд.

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Источник: Bloomberg
ЕС, Война в Украине, Венгрия, Украина
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