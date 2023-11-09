ВСУ за сутки ликвидировали 1080 оккупантов и 77 единиц тяжелой техники
За прошедшие сутки наши воины ликвидировали не менее 1080 российских оккупантов, теперь количество уничтоженного врага достигло 308 720 человек.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили восемь артиллерийских средств, три склада боеприпасов, четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, три станции радиоэлектронной борьбы и еще по одной важной цели противника.
Потери РФ в войне на 9 ноября 2023 года:
- личного состава — около 308 720 (+1080) чел,
- танков — 5316 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 10014 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 7475 (+36) ед,
- РСЗО — 875 (+3) ед,
- средств ПВО — 577 (+5) ед,
- самолетов — 322 ед,
- вертолетов — 324 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5593 (+26) ед,
- крылатых ракет — 1557 (+1) ед,
- кораблей/катеров — 20 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9853 (+39) ед,
- специальной техники — 1059 (+5) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 624-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Командование Объединенных сил ВСУ
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