ВСУ за сутки ликвидировали 1080 оккупантов и 77 единиц тяжелой техники

За прошедшие сутки наши воины ликвидировали не менее 1080 российских оккупантов, теперь количество уничтоженного врага достигло 308 720 человек.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по зенитно-ракетным комплексам противника.

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Подразделения ракетных войск поразили восемь артиллерийских средств, три склада боеприпасов, четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, три станции радиоэлектронной борьбы и еще по одной важной цели противника.

Потери РФ в войне на 9 ноября 2023 года:

личного состава — около 308 720 (+1080) чел,

танков — 5316 (+15) ед,

боевых бронированных машин — 10014 (+18) ед,

артиллерийских систем — 7475 (+36) ед,

РСЗО — 875 (+3) ед,

средств ПВО — 577 (+5) ед,

самолетов — 322 ед,

вертолетов — 324 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 5593 (+26) ед,

крылатых ракет — 1557 (+1) ед,

кораблей/катеров — 20 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 9853 (+39) ед,

специальной техники — 1059 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 624-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Командование Объединенных сил ВСУ

Источник : Генштаб ВСУ

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