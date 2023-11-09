ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-300В4 — Тарнавский

Силы обороны Украины на Таврическом направлении уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300В4 и за сутки ликвидировали почти 600 оккупантов.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

Подразделения ракетных войск и артиллерии группировки Таврия за прошедшие сутки выполнили 1241 огневое задание. Общие потери врага составили 542 человека.

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Уничтожено 46 единиц военной техники. В частности, два танка, три ББМ, семь артилерійських систем, один ПТРК, три средства ПВО, в частности — ЗРК С-300В4, 26 дронов, три автомобиля, единицу спецтехники, склад с боеприпасами и еще один важный объект.

Противник также пытался наступать в районах населенных пунктов Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское и южнее Пречистовки Донецкой области, но успеха не имел.

Продолжается контрнаступление ВСУ на Мелитопольском направлении.

У россиян ЗРК С-300В4 появился на вооружении в 2014 году. Российская пропаганда заявляет, что ЗРК может бить на расстояние до 400 км, обстреливать одновременно до 24 воздушных целей и наводить на них до 48 зенитных ракет.

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