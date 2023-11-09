Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
Заявление Фарион об украинских военных: Чернев обратился в СБУ
Взрывы в Днепре и шаги Украины для приближения членства в ЕС: главные события ночи 9 ноября
Имеют ли право ТЦК и СП останавливать авто для вручения повестки: комментарий юриста
Частякова предупредили, что гранаты боевые: в МВД рассказали о деталях трагедии
Срочно
Вблизи Кривого Рога оккупанты ударили по объекту инфраструктуры: что известно
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-300В4 — Тарнавский

ЗРК С-300ВМ
Фото: Getty Images

Силы обороны Украины на Таврическом направлении уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300В4 и за сутки ликвидировали почти 600 оккупантов.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

Подразделения ракетных войск и артиллерии группировки Таврия за прошедшие сутки выполнили 1241 огневое задание. Общие потери врага составили 542 человека.

Сейчас смотрят

Уничтожено 46 единиц военной техники. В частности, два танка, три ББМ, семь артилерійських систем, один ПТРК, три средства ПВО, в частности — ЗРК С-300В4, 26 дронов, три автомобиля, единицу спецтехники, склад с боеприпасами и еще один важный объект.

Противник также пытался наступать в районах населенных пунктов Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское и южнее Пречистовки Донецкой области, но успеха не имел.

Продолжается контрнаступление ВСУ на Мелитопольском направлении.

У россиян ЗРК С-300В4 появился на вооружении в 2014 году. Российская пропаганда заявляет, что ЗРК может бить на расстояние до 400 км, обстреливать одновременно до 24 воздушных целей и наводить на них до 48 зенитных ракет.

Читайте также
В Донецкой области ВСУ уничтожили уже пятый вражеский Су-25 за 10 дней – Тарнавский
російський штурмовик Су-25

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Более 50% украинцев верит во вступление Украины в ЕС до 2024 года — опрос
прапори України та ЄС
Глобальный саммит по формуле мира может пройти в начале 2024 года — Жовква
Ігор Жовква
В Украине нет русского меньшинства, поэтому это не проблема в переговорах с ЕС — Стефанишина
ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-300В4 — Тарнавский
В Херсоне прогремел взрыв во время ракетной опасности
ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-300В4 — Тарнавский
РФ полностью уничтожила заповедную зону Джарылгачского нацпарка
острів Джирилгач

Загрузка

Игры
Видео
Здоровье
”Меня расстреляли, но я выжил”: история воина, которого спасло настоящее чудо

Защитника Евгения Романа. Россияне взяли его в плен, расстреляли, фактически казнили, но он выжил и дополз до позиций наших армейцев. Евгений говорит, что выжил благодаря Богу и вероятно потому, что имеет еще предназначение в этой жизни.

Оксана Михайлова
Град на минималках или Партизан-Град: как работают установки залпового огня на пикапах
ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-300В4 — Тарнавский
ГУР ликвидировало коллаборанта | 100 тысяч снарядов для Украины | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-300В4 — Тарнавский
Усталость от войны и коррупция – назад в 2016? | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-300В4 — Тарнавский
Официально: это сделало ГУР! | СБУ разоблачила предательницу в Донецкой области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-300В4 — Тарнавский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь