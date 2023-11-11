Краснокнижное ПВО: что известно о ЗРК С-300В4, который уничтожили на Таврическом направлении

В четверг, 9 ноября 2023, командующий ОСГВ Таврия, генерал Александр Тарнавский заявил, что украинские защитники уничтожили российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300В4.

По словам Тарнавского, уничтожение современного ЗРК РФ произошло на Таврическом направлении.

Командующий не стал уточнять детали того, как именно был уничтожен целый комплекс ЗРК.

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Факты ICTV собрали всю имеющуюся информацию о том, что такое современный российский ЗРК С-300В4 и каковы его характеристики.

Что известно об С-300В4

ЗРК С-300В4 относится к серии советских и российских комплексов С-300 В. Данные ЗРК имеют средний радиус действия и используется российскими войсками как средство ПВО, так и ПРО.

Комплексы С-300 В разрабатываются российским концерном Алмаз-Антей.

Данные средства ПВО предназначены для борьбы с:

самолетов;

вертолетов;

крылатых ракет;

аэробаллистических и баллистических ракет;

других аэродинамических средств воздушного нападения.

В свою очередь, ЗРК C-300B4 является новейшей разработкой росссийских инженеров, если сравнивать эту модификацию с предыдущими версиями ЗРК из серии С-300 В.

По данным российских официальных источников, комплексы С-300В4 поступили на вооружение России в конце 2014 года. В Минобороны РФ также заявляют, что возможности данного ЗРК якобы в 1,5-2,3 раза превосходят возможности предыдущей модификации С-300В3.

— (Комплекс, — Ред.) способен успешно бороться со всеми существующими ныне в мире типами ракет средней дальности, — пишут в Минобороны РФ.

Кроме того, российская сторона неоднократно подчеркивала”уникальность” данного комплекса.

Примечательно, что в отличие от предыдущих модификаций комплексов С-300В — комплекс С-300В4 имеет полную цифровизацию элементов комплектации ЗРК.

Как в комментарии Фактам ICTV рассказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова Валерий Романенко, С-300В4 предназначен для прикрытия войск на поле боя, как, к примеру, мотострелковые или другие подразделения.

Кроме того, Романенко утверждает, что по своим характеристикам комплекс С-300В4 не превышает более современные российские ЗРК С-400.

Что входит в комплекс С-300В4

Комплекс состоит из:

машины управления (командного пункта/пункта наведения);

машины обеспечения (подвоза контейнеров с ракетами для работы ЗРК);

пусковых установок (количество может варьироваться от одной ПУ до шести ПУ);

и радиолокационной станции (РЛС).

Существуют два вида пусковых установок — с двумя и четырьмя ракетами.

В состав одной батареи ЗРК C-300B4 может входить шесть пусковых установок и одна станция наведения ракет, а также — машина обеспечения.

Дивизион С-300В4 состоит из двух батарей, каждая из которых может самостоятельно выполнять задачи в боевых условиях.

Кроме командного пункта, в дивизион также входит две РЛС кругового и программного обзора.

Характеристики С-300В4

ЗРК C-300B4 пользуется гусеничным шасси, что позволяет ему легче преодолевать препятствия, однако из-за этого скорость комплекса на ровной поверхности ниже, чем у колесного шасси.

Радиус действия радара составляет 100 км при работе с земли.

Комплекс имеет на вооружение два основных вида ракет: тяжелые ракеты 9М82МВ и легкие ракеты 9М83М. И хоть в заявленных характеристиках ракет утверждаются, что дальность работы ракет составляет 400 км (для 9М82МВ) и от 150 до 250 км (для 9М83М), их реальное расстояние полета ограничено дальностью работы радара. Исключением может служить воздушные радары, радиус работы которых значительно шире.

Также декларируется, что в С-300В4 интегрированы ракеты 48Н6ДМ и 40Н6 с дальностью уничтожения аэродинамических целей до 250 км и 400 км соответственно, которые используются в С-400.

По заявлениям российского Минобороны, комплекс С-300В4 способен:

Сопровождать и поражать одновременно 24 цели, в том числе малозаметные, например, БпЛА;

поражать до 16 баллистических ракет средней или малой дальности на высоте до 30 км;

поражать оперативно-тактические и баллистические ракеты с дальностью пуска до 2,5 тыс. км.

Стоит отметить, что множество из заявленных Россией характеристик C-300B4 могут быть завышенными, поскольку российские ЗРК С-300 и С-400 в прошлом часто продавались на экспорт, потому для них необходима была пропагандистская картинка.

Как много комплексов С-300В4 у России

По словам Романенко, Россия имеет лишь несколько таких комплексов — по одной бригаде с таким ЗРК на каждый военный округ. Если раньше у России было пять военных округов, то сегодня добавились Московский и Санкт-Петербургский. Соответственно, количество таких комплексов в России может достигать семи.

Эксперты из милитарного издания Defence Express называют С-300В4 “не просто редким, а краснокнижным”. По их словам, несмотря на планы РФ модернизировать более старые С-300В, фактическое количество таких ЗРК в российской армии, скорее всего, является мизерным, а зенитные бригады получают лишь по 1-1,5 дивизиона С-300В4.

— Таким образом уничтожение каждого ЗРК С-300В4 является для РФ более чем значительной потерей, которую они не могут пополнять в любой перспективе, — резюмируют аналитики.

Источники: Defence Express, АрміяInform

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