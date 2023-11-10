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Глобальный саммит по формуле мира может пройти в начале 2024 года — Жовква

Ігор Жовква
Фото: УНИАН

Глобальный саммит мира может состояться в феврале 2024 года.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сообщает Reuters.

Он отметил, что Украина организует четвертую встречу советников по национальной безопасности в конце ноября или в начале декабря.

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— А глобальный саммит может состояться в феврале 2024 года, — сказал Жовква.

По его словам, саммит обязательно будет, поскольку он ознаменует как символическое начало практической реализации украинской формулы мира, так и подытожит все результаты, которые уже достигнуты на этом пути.

Заместитель руководителя ОП признал, что события на Ближнем Востоке влияют на приоритеты повестки дня стран региона, но отметил, что в переговорах на Мальте в прошлом месяце все еще участвовали Саудовская Аравия, Бахрейн и Катар.

— Нам не нужен саммит ради саммита. Мы говорим о как можно более широком привлечении лидеров Глобального Юга. Поэтому мы должны тщательно продумать время и место проведения саммита, — подчеркнул он.

Формула миру Зеленського

В августе президент Владимир Зеленский заявлял, что глобальный саммит по внедрению формулы мира планируется на осень 2023 года.

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Источник: Reuters
Война в Украине, Саміт, Украина
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