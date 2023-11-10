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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Одесской области задержали корректировщицу, которая наводила ракеты РФ на зерновой коридор

сбу затримали інформаторку рф
Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали еще одну информаторку российских спецслужб, которая корректировала воздушные удары России по территории Одесской области.

Среди основных целей врага были места базирования Сил обороны и логистические центры экспорта украинского зерна вблизи акватории Черного моря.

Оккупантам нужна была эта информация для подготовки серии атак по критической и военной инфраструктуре региона с применением ракет и дронов-камикадзе.

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Сотрудники СБУ своевременно разоблачили российскую информаторку, задокументировали ее преступные действия и задержали. Фигуранткой оказалась жительница села Приморское Одесской области.

По данным следствия, с агрессорами она коммуницировала через своего сына, который проживает на территории России и контрактует с вражескими спецслужбами. Во время обыска у женщины изъяли мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности.

В Одесской области задержали корректировщицу, которая наводила ракеты РФ на зерновой коридор
В Одесской области задержали корректировщицу, которая наводила ракеты РФ на зерновой коридор
В Одесской области задержали корректировщицу, которая наводила ракеты РФ на зерновой коридор
В Одесской области задержали корректировщицу, которая наводила ракеты РФ на зерновой коридор

Следователи СБУ на основании собранных доказательств сообщили ей о подозрении по двум статьям УК Украины:

  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас фигурантка находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

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В Одесской области задержали корректировщицу, которая наводила ракеты РФ на зерновой коридор

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Источник: СБУ
Война в Украине, Одесская область, СБУ
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