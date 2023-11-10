В Одесской области задержали корректировщицу, которая наводила ракеты РФ на зерновой коридор

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали еще одну информаторку российских спецслужб, которая корректировала воздушные удары России по территории Одесской области.

Среди основных целей врага были места базирования Сил обороны и логистические центры экспорта украинского зерна вблизи акватории Черного моря.

Оккупантам нужна была эта информация для подготовки серии атак по критической и военной инфраструктуре региона с применением ракет и дронов-камикадзе.

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Сотрудники СБУ своевременно разоблачили российскую информаторку, задокументировали ее преступные действия и задержали. Фигуранткой оказалась жительница села Приморское Одесской области.

По данным следствия, с агрессорами она коммуницировала через своего сына, который проживает на территории России и контрактует с вражескими спецслужбами. Во время обыска у женщины изъяли мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности.

Следователи СБУ на основании собранных доказательств сообщили ей о подозрении по двум статьям УК Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас фигурантка находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Источник : СБУ

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