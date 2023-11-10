Избиение работника военкомата в Житомире: ТЦК прокомментировал инцидент
Драка в Житомире между гражданским и мобилизованным военнослужащим, который сейчас служит в роте охраны объединенного городского ТЦК и СП — неприемлемая ситуация, которую сейчас активно раздувает агрессор.
В Житомирском областном военкомате прокомментировали инцидент с избиением своего сотрудника.
Там отметили, что до этого он защищал Украину в составе 95 отдельной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ и получил ранения.
— После нападения он обратился с заявлением в Нацполицию, открыто уголовное производство. Житомирский областной ТЦК и СП всячески будет способствовать расследованию этого досадного инцидента, — отметили в военкомате.
8 ноября полиция сообщила, что возле магазина в Житомире мужчина избил сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Личность нападавшего уже установили, правоохранители его разыскивают, поскольку предварительно известно, что он выехал за пределы города.
Фото: скрин видео
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