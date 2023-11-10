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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Воздушные тревоги стали длительнее: оккупанты отрабатывают дозаправку МиГ в воздухе

міг-31
Фото: Depositphotos

Российская армия начала отрабатывать дозаправку самолетов прямо в воздухе. По этой причине воздушные тревоги стали более затяжными — по два или три часа, пока истребители оккупантов находятся в небе.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального информационного телемаратона Єдині новини.

— Мы где-то полгода и больше наблюдали тревоги по полтора часа. Сейчас враг прибегнул к другим задачам — это отработка дозаправки в воздухе. Время пребывания МиГ увеличивается вдвое. Сейчас протяженность тревог более 2,5 часа, — обратил внимание спикер Воздушных сил.

Ранее истребители МиГ имели возможность отрабатывать взлет, посадку, тренировочные полеты. Тогда воздушные тревоги продолжались более часа. За это время МиГ-31 тратил все топливо самолета и возвращался на базу обратно.

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Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что МиГ-31 есть различных модификаций. В частности, МиГ-31БМ не может нести аэробаллистические ракеты Кинжал.

Эти самолеты базируются в оккупированном Крыму, откуда РФ пытается нанести удары по подконтрольной Украине территории.

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Война в Украине, військовий літак, Літаки, літаки РФ, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
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