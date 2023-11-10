Прилет в Крыму и взрывы на Киевщине и в Херсоне: главные события ночи 10 ноября
За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. В общем враг нанес 2 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.
В Херсоне прогремел взрыв
В Херсоне прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщали местные Telegram-каналы.
В Черноморском в Крыму раздавались взрывы
В поселке Черноморском, что в оккупированном Крыму, на рассвете прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.
Есть информация, что взрывов было по меньшей мере четыре-пять. Предварительно, прилетело по пограничной заставе.
Ночью на Киевщине раздавались взрывы
Ночью в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали пролет вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации (КОВА).
Местные жители могли слышать звуки взрывов — это наши силы ПВО работали по целям.
РФ полностью уничтожила заповедную зону Джарылгачского нацпарка
Сейчас оккупированными остаются 514 объектов природно-заповедного фонда Украины площадью 0,80 млн га.
В министерстве отметили, что в результате войны РФ против Украины:
- уничтожена вся заповедная зона (1 588 га), ценнейший степной участок Джарылгачского национального природного парка;
- поражено 812 объектов природно-заповедного фонда общей площадью 0,9 млн га;
- под угрозой уничтожения оказались 2,9 млн га территорий Изумрудной сети — 160 территорий, которые являются частью природоохранной сети Европы и охраняются в рамках законодательства ЕС и Совета Европы;
- в зоне риска находятся 17 водно-болотных угодий международного значения (под охраной Рамсарской конвенции), которые имеют статус благодаря их уникальному биоразнообразию.
РФ впервые не избрали в состав Международного суда ООН
Впервые с 1946 года представителя России не избрали в состав Международного суда ООН.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
— ООН начала очищаться от пагубного влияния России. Впервые в истории ООН ее государства-члены отказали России в праве осуществлять правосудие от их имени в Международном суде ООН. Мир видит, кто разрушает международное право вместо того, чтобы его защищать, — написал он.
Более 50% украинцев верят во вступление Украины в ЕС до 2030 года
Большая часть украинцев верит, что Украина сможет получить членство в Европейском Союзе до 2030 года.
Это следует из социологического исследования ZN.UA, проведенного совместно с Центром Разумкова.
По данным опроса, начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС в рейтинге желаний украинцев на ближайший год — сразу за успехами на фронте и приглашением в НАТО.
Несмотря на войну, украинцы достаточно оптимистично настроены, и суммарно 60,5% участников социсследования считают, что Украина может вступить в Евросоюз менее чем за 10 лет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 625-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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Быстрые, маневренные и мобильные – установки Партизан-Град неожиданно появляются на разных позициях, “насыпают” врагу и уезжают. С ними на Запорожском направлении умело работают бойцы 108 бригады ТрО.Андрей Почтев