Прилет в Крыму и взрывы на Киевщине и в Херсоне: главные события ночи 10 ноября

За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. В общем враг нанес 2 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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В Херсоне прогремел взрыв

В Херсоне прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщали местные Telegram-каналы.

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В Черноморском в Крыму раздавались взрывы

В поселке Черноморском, что в оккупированном Крыму, на рассвете прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

Есть информация, что взрывов было по меньшей мере четыре-пять. Предварительно, прилетело по пограничной заставе.

Ночью на Киевщине раздавались взрывы

Ночью в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали пролет вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации (КОВА).

Местные жители могли слышать звуки взрывов — это наши силы ПВО работали по целям.

РФ полностью уничтожила заповедную зону Джарылгачского нацпарка

Сейчас оккупированными остаются 514 объектов природно-заповедного фонда Украины площадью 0,80 млн га.

В министерстве отметили, что в результате войны РФ против Украины:

уничтожена вся заповедная зона (1 588 га), ценнейший степной участок Джарылгачского национального природного парка;

поражено 812 объектов природно-заповедного фонда общей площадью 0,9 млн га;

под угрозой уничтожения оказались 2,9 млн га территорий Изумрудной сети — 160 территорий, которые являются частью природоохранной сети Европы и охраняются в рамках законодательства ЕС и Совета Европы;

в зоне риска находятся 17 водно-болотных угодий международного значения (под охраной Рамсарской конвенции), которые имеют статус благодаря их уникальному биоразнообразию.

РФ впервые не избрали в состав Международного суда ООН

Впервые с 1946 года представителя России не избрали в состав Международного суда ООН.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

— ООН начала очищаться от пагубного влияния России. Впервые в истории ООН ее государства-члены отказали России в праве осуществлять правосудие от их имени в Международном суде ООН. Мир видит, кто разрушает международное право вместо того, чтобы его защищать, — написал он.

Более 50% украинцев верят во вступление Украины в ЕС до 2030 года

Большая часть украинцев верит, что Украина сможет получить членство в Европейском Союзе до 2030 года.

Это следует из социологического исследования ZN.UA, проведенного совместно с Центром Разумкова.

По данным опроса, начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС в рейтинге желаний украинцев на ближайший год — сразу за успехами на фронте и приглашением в НАТО.

Несмотря на войну, украинцы достаточно оптимистично настроены, и суммарно 60,5% участников социсследования считают, что Украина может вступить в Евросоюз менее чем за 10 лет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 625-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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