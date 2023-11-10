Структура ВСУ: какие есть рода войск, названия воинских частей и подразделений

Род войск — разновидность войска, предназначенная для непосредственного ведения или всестороннего обеспечения боя. Каждый из них обладает определенными боевыми свойствами и имеет свое назначение, вооружение, боевую технику, тактику ведения боя и организацию.

Структура Вооруженных сил Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют следующую структуру:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины;

Командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины;

виды ВСУ: Сухопутные войска, Воздушные силы, Военно-морские силы;

отдельные рода войск ВСУ: Десантно-штурмовые войска, Войска связи и кибербезопасности;

отдельные рода сил ВСУ: Силы территориальной обороны, Силы специальных операций, Медицинские силы, Силы логистики и Силы поддержки;

органы военного управления, воинские части, соединения, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений, учреждения и организации, не относящиеся к видам и отдельным родам войск (сил) ВС Украины.

Сухопутные войска: из чего состоят

Самым многочисленным и самостоятельным видом ВСУ являются Сухопутные войска. Организационно они состоят из:

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Командования Сухопутных войск;

частей непосредственного подчинения Командованию Сухопутных войск;

оперативных командований Запад, Восток, Юг, Север;

военно-учебных заведений;

систем военных комиссариатов;

корпуса резерва.

Воинские части Сухопутных войск по родам войск делятся на: танковые войска, механизированные войска, ракетные войска и артиллерию, войска противовоздушной обороны, армейскую авиацию.

Специальные войска (обеспечение боевой деятельности): разведывательные, радиоэлектронной борьбы, инженерные, связи, химической, радиационной, биологической защиты, автомобильные и дорожные, части логистики.

Названия воинских частей и подразделений ВСУ

Структура подчинения частей и подразделений Сухопутных войск выглядит следующим образом: оперативное командование — бригада (полк) — батальон — рота — взвод.

Бригада. Основная тактическая часть, предназначенная для выполнения тактических задач самостоятельно или в составе армейских корпусов, во взаимодействии с авиацией, с соединениями и частями других родов войск. На приморских направлениях — во взаимодействии с силами флота. Бригада состоит из нескольких батальонов (дивизионов) основных родов войск, подразделений специальных войск и тыла.

Полк. Тактическая часть в различных видах Вооруженных сил и родах войск, предназначенная для выполнения боевых задач самостоятельно или в составе соединения. В зависимости от рода войск (сил) полк может вести воздушный, противовоздушный, общевойсковой бой или обеспечивать боевые действия. Состоит из управления, нескольких батальонов (дивизионов), подразделений боевого, технического, тылового и медицинского обеспечения.

Батальон (дивизион). Основное тактическое подразделение Сухопутных войск. Он может быть ракетным, танковым, механизированным, зенитным, артиллерийским, разведывательным, инженерно-саперным, автомобильным, аэромобильным и тому подобное.

В свою очередь механизированный батальон состоит из штаба, командования, нескольких рот и подразделений (огневой поддержки, противотанковых, связи), технического обслуживания, снабжения и медицинского пункта.

Танковый батальон состоит из нескольких танковых рот и подразделения боевого обеспечения.

Артиллерийский дивизион состоит из штаба, командования, подразделений боевого обеспечения, нескольких артиллерийских батарей, тылового и технического обслуживания.

Рота или батарея. Тактическое подразделение, входящее в состав батальонов (дивизионов/бригад). Рота может быть ракетной, танковой, механизированной, артиллерийской, зенитной радиотехнической, саперной, минометной, автомобильной и тому подобное.

Взвод. Подразделение, входящее в состав роты или батареи (могут быть в составе заведений/частей). Делится на: минометный, зенитный, артиллерийский, механизированный, аэромобильный, разведывательный, противотанковый, инженерный, а также комендантский, хозяйственный и медицинский, управления, связи, регулирования, обеспечения. Как правило, взвод состоит из 2-4 отделений (экипажей, обслуги).

Отделение. Первичное тактическое подразделение. В авиации и танковых войсках отделению соответствует экипаж танка, самолета или вертолета, в артиллерии — обслуга орудия. В отделении может быть от 6 до 12 человек во главе с командиром/сержантом/старшиной.

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