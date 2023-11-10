УПЦ МП для своей защиты наняли лоббистов в США: что это значит и к чему может привести

Подсанкционный олигарх и бывший нардеп Вадим Новинский совместно с народным депутатом Артемом Дмитруком и еще рядом лиц присоединились к специальной разведывательно-подрывной операции по дискредитации президента Украины и украинской власти.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель министра информационной политики Украины и эксперт по вопросам информационных войн и конкурентной разведки Дмитрий Золотухин.

По его словам, 16 октября этого года лондонская юридическая компания Amsterdam & Partners LLP, которая представляет интересы Вадима Новинского и оплачивается его деньгами, подписала договор о лоббировании интересов УПЦ МП с американским лоббистом Уильямом Уитни Берком-Уайтом.

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Не дать пройти законопроекту №8371

Соответствующее решение о найме услуг юридической компании и американского лоббиста было принято на Священном Синоде УПЦ МП, о чем сообщают в самой пророссийской церкви.

Интересы пророссийских священников будет представлять адвокат Новинского Роберт Амстердам, а целью услуг является не дать пройти законопроекту №8371 в Верховной Раде.

— Лондонские юристы и американские лоббисты привязывают этот закон к вопросам защиты свободы вероисповедания, что является абсолютной ложью. Они также обвиняют украинскую власть в оппортунизме и пропаганде против приспешников эфэсбешника Гундяева. Берк-Уайт уже написал гневную статью на страницах американского политического издания The Hill, которое читают в Конгрессе и Сенате. Услуги Берка-Уайта являются недешевыми. Почасовая оплата из расчета $1,4 тыс. в час. Amsterdam & Partners LLP пока официально якобы заплатили ему $7 тыс., — рассказал Золотухин.

Речь о законопроекте №8371, в котором говорится о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. 19 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении этот проект закона голосами 267 народных депутатов.

Примечательно, что по решению Шестого апелляционного административного суда, УПЦ МП была соединена с Поместными православными церквями через Русскую православную церковь (РПЦ). В частности, Украинская православная церковь Московского патриархата в своем управлении руководствуется постановлениями Архиерейского собора РПЦ от 25-27 октября 1990 года.

Дмитрий Золотухин указывает, что кроме информации в The Hill Бьорк-Уайт еще обратился в Департамент по религиозным свободам США, сенатора США от Джорджии Джона Оссоффа, Белый дом, а также офисы сенаторов Марко Рубио и Джин Шагин.

— Если Новинский за свои (или российские) деньги устраивает такой фестиваль в США и Великобритании — только представьте, сколько он платит Дмитруку?! Именно поэтому закон о лоббизме в Украине также нужен, — подчеркнул Золотухин.

В свою очередь священнослужители УПЦ МП отмечали, что международная юридическая компания согласилась оказывать помощь на благотворительной основе.

Лоббирование УПЦ МП

В комментарии Фактам ICTV политолог Владимир Фесенко объясняет, что лоббирование происходит таким образом, что заинтересованные стороны ищут лоббистскую компанию в Вашингтоне, представители которой предоставляют услуги по продвижению тех или иных идей среди американских конгрессменов и других высокопоставленных чиновников.

— Она (лоббистская компания, — Ред.) обеспечивает выступления соответствующих людей на телеканалах, публикации в ведущих американских СМИ. Традиционная и наиболее важная составляющая — встречи с конгрессменами и сенаторами. Возможно, определенные мероприятия на территории Конгресса США. Неважно, это может быть какая-то комнатка или подвальное помещение, главное — чтобы в здании Конгресса, потому что именно так это и будет подаваться, — объясняет политолог.

Задачей лоббистской кампании является создать политический антураж, а также – информационное давление на конгрессменов и ведущие СМИ в США, чтобы возник медийный и политический эффект.

По словам украинского политолога Владимира Фесенко, важно то, какова цель этой лоббистской кампании.

— Иногда цель в том, чтобы создать положительный имидж и была определенная поддержка (определенных идей или лиц, — Ред.)… Иногда, когда проводятся лоббистские кампании в поддержку Южной Кореи или Израиля, то речь может идти о конкретных решениях — финансировании программ, или подписании конкретного договора и тому подобное. В случае с УПЦ МП, я думаю, что главная движущая сила этой кампании – Новинский, а ставка делается на то, чтобы дискредитировать само решение по этому законопроекту и чтобы через Соединенные Штаты, а именно через Белый дом или Конгресс, заставить Украину или отказаться от этого законопроекта (сказать нашим представителям власти, что это нарушение демократии, и что нельзя реализовывать подобный законопроект), или его надо кардинально переделать, чтобы не было самой возможности юридического запрета УПЦ МП. Вот в чем смысл такой лоббистской кампании, — объясняет эксперт.

Вместе с тем, Фесенко уверен, что в Белом доме и Государственном департаменте есть представление и понимание о том, кем является бывший нардеп Вадим Новинский, поэтому результата, вероятно, не будет.

Впрочем, результатом может стать затягивание со стороны американских партнеров окончательного принятия решения по законопроекту. Например, проект закона может быть заторможен между первым и вторым чтением, а потом он будет, например, отложен, если на выборах в Соединенных Штатах победит, например, республиканец Дональд Трамп.

Другим фактором, который могут использовать лоббисты в продвижении защиты имиджа УПЦ МП в США, может быть то, что американцы являются достаточно религиозной нацией, считает Фесенко.

— Они (лоббисты, — Ред.) встречаются с конгрессменами, ходят по американским СМИ. У Новинского делается ставка на то, чтобы дискредитировать саму идею законопроекта. Что якобы это не борьба с промосковской церковью, а это является борьбой с религией. Поскольку американцы являются религиозной нацией, то такое “посягательство” на свободу слова и возможность заниматься религиозной деятельностью, является для них недопустимым, — считает политолог.

Относительно нардепа Дмитрука, то Фесенко указывает, что в украинском парламенте до сих пор сохраняется немало народных избранников, которые отстаивают интересы пророссийской церкви УПЦ МП.

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