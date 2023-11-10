Ночью силы ПВО уничтожили пять ударных дронов и ракету Х-59

Силы обороны в ночь на 10 ноября уничтожили пять ударных БпЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

В целом враг выпустил по Украине шесть ударных беспилотников Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск Краснодарского края, одну управляемую авиационную ракету Х-31 и одну ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

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Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с Силами обороны уничтожено пять ударных дронов и одну ракету Х-59 в пределах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 625-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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