Ермак прокомментировал слухи о якобы планах Зеленского заменить Залужного
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что ничего не знает о якобы планах Владимира Зеленского заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Об этом он заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, комментируя соответствующие слухи.
— Я не слышал об этом. У меня нет такой информации, — ответил Ермак.
Она также спросила у него о том, есть ли единство между президентом и главкомом. На что Ермак ответил, что иначе и быть не может.
— У нас единая позиция — победить в этой войне. Но, безусловно, сегодня идет постоянный диалог, постоянная работа 24/7. Мы должны быть еще умнее, еще креативнее, — добавил он.
Между тем российские пропагандистские Telegram-каналы распространяют фейковые видео с якобы главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который “призывает украинцев к бунту” — выйти на площади своих городов и не подчиняться “преступным приказам”.
В Центре противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины называют это очередной попыткой россиян продвигать нарратив о якобы расколе между Залужным и президентом Владимиром Зеленским.
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