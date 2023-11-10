Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Взрывы в Днепре и шаги Украины для приближения членства в ЕС: главные события ночи 9 ноября
Заявление Фарион об украинских военных: Чернев обратился в СБУ
Имеют ли право ТЦК и СП останавливать авто для вручения повестки: комментарий юриста
Евро резко подешевел на 24 копейки: курс валют в Украине 8 ноября
Частякова предупредили, что гранаты боевые: в МВД рассказали о деталях трагедии
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Ермак прокомментировал слухи о якобы планах Зеленского заменить Залужного

Андрій Єрмак
Фото: Офис президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что ничего не знает о якобы планах Владимира Зеленского заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом он заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, комментируя соответствующие слухи.

— Я не слышал об этом. У меня нет такой информации, — ответил Ермак.

Сейчас смотрят

Она также спросила у него о том, есть ли единство между президентом и главкомом. На что Ермак ответил, что иначе и быть не может.

— У нас единая позиция — победить в этой войне. Но, безусловно, сегодня идет постоянный диалог, постоянная работа 24/7. Мы должны быть еще умнее, еще креативнее, — добавил он.

Между тем российские пропагандистские Telegram-каналы распространяют фейковые видео с якобы главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который “призывает украинцев к бунту” — выйти на площади своих городов и не подчиняться “преступным приказам”.

В Центре противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины называют это очередной попыткой россиян продвигать нарратив о якобы расколе между Залужным и президентом Владимиром Зеленским.

Читайте также
Не нужно искать черную кошку в светлой комнате: Подоляк о “расколе между Зеленским и Залужным”
Ермак прокомментировал слухи о якобы планах Зеленского заменить Залужного

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Андрій Єрмак, Война в Украине, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, ВСУ, Офис президента
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
”Подарок” к празднику: в Мариуполе подорвали авто так называемого полицейского
вибух
Сенатор США о прекращении поддержки Украины: Это будет ошибкой целого поколения
Сенат США
В Одесской области задержали корректировщицу, которая наводила ракеты РФ на зерновой коридор
сбу затримали інформаторку рф
Устойчивый к воздействию РЭБ: в Украине модернизировали многоразовый ударный дрон Punisher при поддержке Cosmolot
Ударні дрони Punisher
Пентагон о военной помощи Украине: Продолжится, но пакеты станут меньше
Пентагон

Загрузка

Игры
Видео
Град на минималках или Партизан-Град: как работают установки залпового огня на пикапах

Быстрые, маневренные и мобильные – установки Партизан-Град неожиданно появляются на разных позициях, “насыпают” врагу и уезжают. С ними на Запорожском направлении умело работают бойцы 108 бригады ТрО.

Андрей Почтев
ВСУ перерезали путь на Новую Каховку | Помощи от США будет меньше | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
Ермак прокомментировал слухи о якобы планах Зеленского заменить Залужного
Масштабный пожар в Виннице | Эвакуация украинцев из сектора Газа | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
Ермак прокомментировал слухи о якобы планах Зеленского заменить Залужного
Ночной обстрел Украины | Продвижение ВСУ на Запорожском направлении | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
Ермак прокомментировал слухи о якобы планах Зеленского заменить Залужного
ГУР ликвидировало коллаборанта | 100 тысяч снарядов для Украины | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Ермак прокомментировал слухи о якобы планах Зеленского заменить Залужного
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь