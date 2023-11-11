Были носителями ЗРК. В ГУР рассказали детали операции по уничтожению российских катеров в Крыму
Уничтоженные в Крыму два малых десантных катера класса Серна Черноморского флота РФ использовались для прикрытия других кораблей ЧФ РФ.
Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
По его словам, спецоперация по поражению этих катеров была чрезвычайно удачной, ведь речь идет не только о двух уничтоженных современных кораблях российского флота. Эти десантные катера были носителями зенитно-ракетных комплексов, которые служили прикрытием других судов Черноморского флота РФ.
– Кроме уничтоженного БТР и потерь среди личного состава, это (катера — Ред.) также и носители зенитно-ракетных комплексов, которые должны были прикрывать другие суда Черноморского флота РФ, – сказал представитель ГУР.
По словам Андрея Юсова, такие десантные катера использовались во время операции на острове Змеиный. И на сегодняшний день у россиян нет замены таким катерам.
Представитель ГУР также отметил, что морские спецоперации Украины заставляют российский Черноморский флот постепенно перебазироваться в Новороссийск и другие порты. Перевозят оккупанты и вспомогательную инфраструктуру.
10 ноября украинские военные вблизи Черноморского в оккупированном Крыму поразили два российских малых десантных катера. Речь идет о катерах проекта 11770 класса Серна.
Фото: ГУР
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