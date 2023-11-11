Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Взрывы в Днепре и шаги Украины для приближения членства в ЕС: главные события ночи 9 ноября
Срочно
РФ нанесла два удара по Одесскому району: известно о трех пострадавших
Евро резко подешевел на 24 копейки: курс валют в Украине 8 ноября
В Житомире избили работника военкомата, нападавшего разыскивают
В США прокомментировали заявление Зеленского о неуместности выборов во время войны
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Были носителями ЗРК. В ГУР рассказали детали операции по уничтожению российских катеров в Крыму

Были носителями ЗРК. В ГУР рассказали детали операции по уничтожению российских катеров в Крыму

Уничтоженные в Крыму два малых десантных катера класса Серна Черноморского флота РФ использовались для прикрытия других кораблей ЧФ РФ.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, спецоперация по поражению этих катеров была чрезвычайно удачной, ведь речь идет не только о двух уничтоженных современных кораблях российского флота. Эти десантные катера были носителями зенитно-ракетных комплексов, которые служили прикрытием других судов Черноморского флота РФ.

Сейчас смотрят

– Кроме уничтоженного БТР и потерь среди личного состава, это (катера — Ред.) также и носители зенитно-ракетных комплексов, которые должны были прикрывать другие суда Черноморского флота РФ, – сказал представитель ГУР.

По словам Андрея Юсова, такие десантные катера использовались во время операции на острове Змеиный. И на сегодняшний день у россиян нет замены таким катерам.

Представитель ГУР также отметил, что морские спецоперации Украины заставляют российский Черноморский флот постепенно перебазироваться в Новороссийск и другие порты. Перевозят оккупанты и вспомогательную инфраструктуру.

10 ноября украинские военные вблизи Черноморского в оккупированном Крыму поразили два российских малых десантных катера. Речь идет о катерах проекта 11770 класса Серна.

Фото: ГУР

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

ГУР, Катер, Кораблі, Крым, Чорноморський флот РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Важный элемент войны на море: что известно об украинских морских дронах и где их применяли
Морські дрони
Юсов о ночной “бавовне” в РФ: Это нормальный процесс, и он будет продолжаться
Андрій Юсов
Атакованные в Крыму десантные катера оккупантов ушли на дно — ГУР
Были носителями ЗРК. В ГУР рассказали детали операции по уничтожению российских катеров в Крыму
Отчет Еврокомиссии, госбюджет-2024 и атака на катера РФ: ключевые события недели
Новини за тиждень
РФ зимой будет труднее устроить блэкаут, Украина лучше подготовлена к ударам – CNN
Енергетика

Загрузка

Игры
Видео
Град на минималках или Партизан-Град: как работают установки залпового огня на пикапах

Быстрые, маневренные и мобильные – установки Партизан-Град неожиданно появляются на разных позициях, “насыпают” врагу и уезжают. С ними на Запорожском направлении умело работают бойцы 108 бригады ТрО.

Андрей Почтев
Бойцы 65 ОМБр раскрыли детали легендарной операции Иксы, которая позволила освободить Работино
Были носителями ЗРК. В ГУР рассказали детали операции по уничтожению российских катеров в Крыму
Скандал во Львовском ТЦК | Воспоминания об освобождении Роботиного | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
Были носителями ЗРК. В ГУР рассказали детали операции по уничтожению российских катеров в Крыму
Горячие подробности от ГУР | Наступление РФ на Таврическом направлении | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
Были носителями ЗРК. В ГУР рассказали детали операции по уничтожению российских катеров в Крыму
Новые детали удара по Скадовску | План РФ в секторе Газа | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
Были носителями ЗРК. В ГУР рассказали детали операции по уничтожению российских катеров в Крыму
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь