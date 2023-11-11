Для избежания продажи и разбавления: топливо для ВСУ обяжут маркировать цветом

В Министерстве обороны обяжут поставщиков маркировать топливо для Вооруженных сил Украины ярко-красным и зеленым цветами, чтобы избежать незаконной продажи и разбавления.

По информации Минобороны, поставки маркированного топлива планируют наладить уже на следующей неделе. В Вооруженные Силы Украины это дизельное топливо попадет в конце ноября.

— Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, уменьшает возможность его незаконной продажи, — отмечают в Минобороны.

В МО считают, что определенный цвет сделает невозможным злоупотребления на местах по смешиванию топлива. Там добавляют, что качество топлива для военной техники имеет важнейшее значение.

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Промаркированное топливо будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез, утверждают в ведомстве. Даже если его разбавить очень сильно, то дизельное топливо будет менее красного или розового цвета.

Для бензина тоже планируют ввести собственный краситель — зеленого цвета. В Министерстве обороны уверяют, что в результате нововведения цена на дизельное топливо и бензин не изменится.

Источник : Минобороны

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