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Юлия Захарченко, редактор ленты

Для избежания продажи и разбавления: топливо для ВСУ обяжут маркировать цветом

Для избежания продажи и разбавления: топливо для ВСУ обяжут маркировать цветом
Фото: Pexels

В Министерстве обороны обяжут поставщиков маркировать топливо для Вооруженных сил Украины ярко-красным и зеленым цветами, чтобы избежать незаконной продажи и разбавления.

По информации Минобороны, поставки маркированного топлива планируют наладить уже на следующей неделе. В Вооруженные Силы Украины это дизельное топливо попадет в конце ноября.

— Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, уменьшает возможность его незаконной продажи, — отмечают в Минобороны.

В МО считают, что определенный цвет сделает невозможным злоупотребления на местах по смешиванию топлива. Там добавляют, что качество топлива для военной техники имеет важнейшее значение.

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Промаркированное топливо будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез, утверждают в ведомстве. Даже если его разбавить очень сильно, то дизельное топливо будет менее красного или розового цвета.

Для бензина тоже планируют ввести собственный краситель — зеленого цвета. В Министерстве обороны уверяют, что в результате нововведения цена на дизельное топливо и бензин не изменится.

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Источник: Минобороны
Бензин, Война в Украине, Военная техника, Дизельне пальне, ВСУ, Міноборони України, паливо, Цены на бензин
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