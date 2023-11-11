К годовщине освобождения Херсонской области: НБУ ввел в оборот памятную монету Антоновский мост

Национальный банк Украины ввел в оборот новую оборотную памятную монету Антоновский мост. Она посвящена наиболее упоминаемому во времена войны мосту в Украине — одной из трех ключевых переправ через Днепр в Херсонской области.

По информации НБУ, монета отчеканена к годовщине освобождения правобережной Херсонской области от оккупантов.

— Год назад во время бегства с правого берега Днепра войска агрессора взорвали Антоновский мост, уничтожив несколько его прогонов. Сейчас он разрушен, но с решимостью ожидает победы и послевоенного восстановления, чтобы снова объединить правый и левый берега независимой Украины. Верим, что вскоре так и будет, — подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Реверс монеты содержит стилизованное изображение Антоновского моста и реки Днепр с высоты птичьего полета, а также транспортные развязки на обоих концах моста, что делают его интересным и оригинальным.

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Аверс монеты — идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре, в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

Оборотная памятная монета Антоновский мост имеет номинал 10 грн. Она изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Категория качества чеканки — анциркулейтед, масса — 6,4 г, диаметр — 23,5 мм, тираж — 10 млн штук (в том числе 500 тыс. штук в сувенирной продукции — роликах). Гурт монеты — рифленый.

Дизайн реверса монеты выполнили художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор — Владимир Демьяненко.

Выпуском этой монеты НБУ продолжает практику чеканки оборотных памятных монет по военной тематике. В частности, до конца 2023 года планируется введение в оборот еще одной такой монеты, которая будет посвящена ВСУ.

Источник : НБУ

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