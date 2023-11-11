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Марта Бондаренко, редактор ленты

Глава Нафтогаза рассказал, как компания подготовилась к российским атакам

Глава Нафтогаза рассказал, как компания подготовилась к российским атакам
Фото: Факти ICTV

Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов сообщил, как компания подготовилась к российским ракетным атакам зимой.

Об этом Чернышов рассказал на форуме NV Формула успеха Украины.

По его словам, компания максимально сделала все, на что была способна.

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— Подготовка заключается в укреплениях защиты, базовой комплексной защите, в физических конструкциях, которые защищают от обломков, других вещах для борьбы с атаками, в том числе и радиоэлектронными, — рассказал председатель правления Нафтогаза.

Кроме того, компания накопила запасы — это и топливо, и генераторы для возможных блэкаутов.

Наиболее защищенными являются подземные хранилища газа, ведь они находятся на глубине в три километра под землей. Однако наземную инфраструктуру будут защищать Вооруженные силы Украины.

Алексей Чернышов также отметил, что и россияне готовились к атакам целый год.

— Враг также готовился весь год. И он также технологически учитывает украинскую подготовку. Готовимся к вызовам, они гарантированы, – сказал Чернышов.

Ранее глава НАК Нафтогаз Украины отметил, что зима 2023-2024 годов пройдет в Украине без повышения цен на газ.

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Нафтогаз України, Ракетные удары России
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