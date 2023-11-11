Глава Нафтогаза рассказал, как компания подготовилась к российским атакам
Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов сообщил, как компания подготовилась к российским ракетным атакам зимой.
Об этом Чернышов рассказал на форуме NV Формула успеха Украины.
По его словам, компания максимально сделала все, на что была способна.
— Подготовка заключается в укреплениях защиты, базовой комплексной защите, в физических конструкциях, которые защищают от обломков, других вещах для борьбы с атаками, в том числе и радиоэлектронными, — рассказал председатель правления Нафтогаза.
Кроме того, компания накопила запасы — это и топливо, и генераторы для возможных блэкаутов.
Наиболее защищенными являются подземные хранилища газа, ведь они находятся на глубине в три километра под землей. Однако наземную инфраструктуру будут защищать Вооруженные силы Украины.
Алексей Чернышов также отметил, что и россияне готовились к атакам целый год.
— Враг также готовился весь год. И он также технологически учитывает украинскую подготовку. Готовимся к вызовам, они гарантированы, – сказал Чернышов.
Ранее глава НАК Нафтогаз Украины отметил, что зима 2023-2024 годов пройдет в Украине без повышения цен на газ.
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