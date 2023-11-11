Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 11 ноября 2023 – ситуация на фронте
Карта боевых действий в Украине на 11 ноября 2023 года.
Ситуация в Украине на 11 ноября 2023 года.
Потери РФ в войне на 11 ноября 2023 года:
- личного состава — около 310 650 (+1 130) человек;
- танков — 5 342 (+25) ед.;
- боевых бронированных машин — 10 041 (+24) ед.;
- артиллерийских систем — 7 527 (+38) ед.;
- РСЗО — 879 (+2) ед.;
- средств ПВО — 579 (+1) ед.;
- самолетов — 322 ед.;
- вертолетов — 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5 620 (+25) ед.;
- крылатые ракеты — 1559 (+1) ед.;
- кораблей/катеров — 22 (+2) ед.;
- подводных лодок — 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 9 925 (+49) ед.;
- специальной техники — 1 069 (+9) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 626-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
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