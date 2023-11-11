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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 11 ноября 2023 – ситуация на фронте

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Фото: Генштаб ВСУ

Карта боевых действий в Украине на 11 ноября 2023 года.

Ситуация в Украине на 11 ноября 2023 года.

Потери РФ в войне на 11 ноября 2023 года:

  • личного состава — около 310 650 (+1 130) человек;
  • танков — 5 342 (+25) ед.;
  • боевых бронированных машин — 10 041 (+24) ед.;
  • артиллерийских систем — 7 527 (+38) ед.;
  • РСЗО — 879 (+2) ед.;
  • средств ПВО — 579 (+1) ед.;
  • самолетов — 322 ед.;
  • вертолетов — 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 5 620 (+25) ед.;
  • крылатые ракеты — 1559 (+1) ед.;
  • кораблей/катеров — 22 (+2) ед.;
  • подводных лодок — 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9 925 (+49) ед.;
  • специальной техники — 1 069 (+9) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 626-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Карта
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