Так, как это всегда происходит: Зеленский пообещал ответ РФ за удары по Херсонщине
Силы безопасности и обороны Украины ответят на регулярные обстрелы Херсона и поселков Херсонщины Россией.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 11 ноября.
Во-первых, он вспомнил об освобождении Херсона из-под российской оккупации, в связи с чем сегодня, 11 ноября, празднуется годовщина.
— Сегодня — годовщина освобождения города, и я благодарен всем, кто вспоминал, как херсонцы противостояли оккупанту, как ждали возвращения украинского флага и как встречали наших воинов. Я благодарю всех, кто сегодня почтил память тех, кто отдал свою жизнь, чтобы Херсон, как и все наше государство, был свободным. Очень важно помнить, кто и как боролся ради Украины, кто и как спасал жизни людей и нашего государства. Я благодарю и всех журналистов, которые об этом напоминают, каждого и каждую, кто бережет эту память об освобождении Херсона и о храбрости херсонцев, — сказал глава государства.
Владимир Зеленский также рассказал, что накануне подписал указ о государственных наградах для воинов и гражданских, отличившихся при защите Херсонщины.
— Вместе с нашими воинами в этом указе также отмечены работники органов местной власти. Это люди, которые не оставили своих громад, помогали защите от оккупантов, помогали сопротивлению. Лечили и лечат, организовывали помощь тем, кто не мог сам себя обеспечить, спасали детей от депортации, спасали людей от российского террора. Спасают и сейчас. Под бомбами, в условиях постоянных ударов, — сказал он.
Президент Украины также подчеркнул, что украинские силы безопасности и обороны ответят российской армии на удары по Херсону и селам Херсонщины.
— Так, как это всегда происходит. Эта неделя показала, что и в Черном море, и на территории Крыма, и где угодно еще мы достанем оккупанта, — добавил он.
Во-вторых, украинский лидер рассказал о своем разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой.
— Хороший разговор. Я поздравил Анджея и всех поляков с праздником независимости Польши. Этот день для Польши так же важен, как для нас, украинцев. История наших народов переплетена и в этом — как была восстановлена независимость наших государств, как мы заботимся сейчас, чтобы ее защитить. Украина и Польша должны быть вместе, чтобы наши люди всегда были свободными, — подчеркнул президент Украины.
Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за добрые слова сегодня об Украине и украинцах и за “чрезвычайно весомую поддержку Польши для нашего государства и людей”.
В конце обращения Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию из сектора Газа.
— Буквально весь день продолжается эта работа. Почти каждый час меняется количество тех, кого удалось спасти. Уже 214 наших людей. Также помогаем гражданам Молдовы. Ожидаем, что это количество возрастет. Я благодарю ГУР, МИД, посольства Украины в регионе, а также всех тех, кто помогает нам с этой работой, — рассказал президент.
Также украинский лидер коротко упомянул, что имел совещание с международниками по переговорам и встречам, которые могут усилить Украину.
Они прокладывали путь на Работино, о котором ныне знает весь мир. Защитники из 65 бригады в начале лета смогли взять господствующую высоту, называемую Иксы, откуда и началось движение наших войск на Юг. Возле деоккупированного в августе села до сих пор идут ожесточенные бои, ведь враг не может смириться с его потерей.Андрей Почтев