В Генштабе назвали ракету, которой россияне били по Киеву

Силами украинской противовоздушной обороны в течение суток была уничтожена одна зенитная управляемая российская ракета С-400.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба за 11 ноября.

— Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 1 зенитную управляемую ракету С-400, — сообщили в Генштабе.

Напомним, утром 11 ноября в Киеве прогремело несколько громких взрывов. Впоследствии в украинской столице включили сирены из-за ракетной опасности.

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Позднее представитель Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что взрывы в Киеве были связаны в связи с атакой России баллистическим вооружением.

Игнат говорит, что воздушная тревога была объявлена после взрывов из-за того, что баллистическую ракету трудно зафиксировать.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 626-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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