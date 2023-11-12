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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

В Генштабе назвали ракету, которой россияне били по Киеву

С-400
Фото: Getty Images

Силами украинской противовоздушной обороны в течение суток была уничтожена одна зенитная управляемая российская ракета С-400.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба за 11 ноября.

— Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 1 зенитную управляемую ракету С-400, — сообщили в Генштабе.

Напомним, утром 11 ноября в Киеве прогремело несколько громких взрывов. Впоследствии в украинской столице включили сирены из-за ракетной опасности.

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Позднее представитель Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что взрывы в Киеве были связаны в связи с атакой России баллистическим вооружением.

Игнат говорит, что воздушная тревога была объявлена после взрывов из-за того, что баллистическую ракету трудно зафиксировать.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 626-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Київ
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