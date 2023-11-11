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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Воздушных силах сообщили, какими ракетами РФ атаковала Киевскую область

В Воздушных силах сообщили, какими ракетами РФ атаковала Киевскую область
Фото: Getty Images

Сегодня утром россияне атаковали Киевскую область баллистикой. Это предварительная информация.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, пока нет информации от местных властей о найденных обломках ракеты.

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— Но была работа ПВО Киева по баллистике. Понимаем, что по баллистике могут работать только определенные зенитно-ракетные средства. Поэтому ждем информации от Воздушного командования Центр, — заявил Юрий Игнат.

Представитель Воздушных сил в очередной раз подчеркнул, что баллистические ракеты летят очень быстро и для систем радиолокации они малозаметны. У россиян есть баллистические ракеты С-300, С-400, Искандер-М, аэробаллистические ракеты Кинжал. Запускать такие ракеты россияне могут из приграничных областей.

Юрий Игнат отметил, что в Киеве сигнал воздушной тревоги сработал уже после атаки, поскольку от момента пуска таких ракет до поражения проходят считанные минуты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 626-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Взрыв, Київ, Киевская область, Ракетные удары России
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