В Воздушных силах сообщили, какими ракетами РФ атаковала Киевскую область
Сегодня утром россияне атаковали Киевскую область баллистикой. Это предварительная информация.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, пока нет информации от местных властей о найденных обломках ракеты.
— Но была работа ПВО Киева по баллистике. Понимаем, что по баллистике могут работать только определенные зенитно-ракетные средства. Поэтому ждем информации от Воздушного командования Центр, — заявил Юрий Игнат.
Представитель Воздушных сил в очередной раз подчеркнул, что баллистические ракеты летят очень быстро и для систем радиолокации они малозаметны. У россиян есть баллистические ракеты С-300, С-400, Искандер-М, аэробаллистические ракеты Кинжал. Запускать такие ракеты россияне могут из приграничных областей.
Юрий Игнат отметил, что в Киеве сигнал воздушной тревоги сработал уже после атаки, поскольку от момента пуска таких ракет до поражения проходят считанные минуты.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 626-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Загрузка
Быстрые, маневренные и мобильные – установки Партизан-Град неожиданно появляются на разных позициях, “насыпают” врагу и уезжают. С ними на Запорожском направлении умело работают бойцы 108 бригады ТрО.Андрей Почтев