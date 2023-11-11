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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Ивано-Франковской области две пенсионерки приобрели дроны-камикадзе для ВСУ

В Ивано-Франковской области две пенсионерки приобрели дроны-камикадзе для ВСУ

В Ивано-Франковской области жительницы Рожнятова и Киева приобрели два дрона-камикадзе для Вооруженных сил Украины. Женщинам пришлось отложить по 20 тыс. грн из пенсии.

По информации Рожнятовского поселкового совета, приобретенные Людмилой Скубриевой и ее родственницей из Киева Галиной Гиль дроны уже направляются в 10 отдельную горно-штурмовую бригаду Эдельвейс.

— С такими людьми одолеем врага! Поступок двух пенсионерок стоит подражания! Они собрали со своей пенсии почти по 20 тыс. грн каждая. Такой вклад захватывает и вдохновляет, добавляет веры в победу, — говорится в сообщении.

По данным из открытых источников, 10 отдельная горно-штурмовая бригада Эдельвейс — это военное соединение в составе Сухопутных войск ВСУ, которое базируется в Коломые Ивано-Франковской области.

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Фото: Рожнятовский поселковый совет

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