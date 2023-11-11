Военная помощь ФРГ, удары по Херсону и эвакуация украинцев из Газы: главные новости за 11 ноября

Россия снова обстреляла Херсон и убила одного мужчину, который умер от ранений.

Параллельно с этим в Евросоюзе заявили, что намерены помочь Украине, если Соединенные Штаты не смогут продолжать поддержку.

Об этих и других главных событиях 11 ноября в Украине и мире — читайте в дайджесте на Фактах ICTV.

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Россия атаковала Херсон

Годовщина освобождения Херсона

ЕС поможет, если США не сможет

Германия планирует удвоить военную поддержку Украины

В НАТО без оккупированных территорий

Макрон говорит о тяжелом декабре для Украины

Для разблокирования ПП пройдет встреча на границе Украины и Польши

Еще 11 украинцев выехали из Газы

Россия атаковала Херсон

Вооруженные силы РФ из артиллерии в очередной раз обстреляли Херсон 11 ноября. В результате сегодняшней атаки есть пострадавшие. Один из вражеских снарядов ударил по частному дому, где вспыхнул пожар.

По информации Херсонской областной прокуратуры, в одном из районов областного центра снаряд попал в частный дом. Там загорелся пожар, однако жители домовладения не пострадали.

Около 15:00 в результате удара вблизи многоквартирного дома ранения различной степени тяжести получили трое горожан — две женщины и мужчина, который впоследствии скончался.

Годовщина освобождения Херсона

После того, как в начале марта 2022 года Россия смогла оккупировать Херсон, российские войска ходили по городу ровно до 11 ноября 2022 года. Именно эта дата — 11.11.2022 — является днем освобождения Херсона из-под оккупации Российской Федерации.

О том, какими были прошлогодние события, как жили херсонцы в оккупации и как воины ВСУ в конце концов освободили город — читайте в материале на Фактах ICTV.

ЕС поможет, если США не сможет

Европейский Союз должен быть готов поддержать Украину в развязанной РФ полномасштабной войне, если помощь США сократится. С таким заявлением выступил высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что перед Евросоюзом стоит много проблем, которые являются испытанием для блока.

— Прежде всего — Украина, где перспектива победы над РФ не является мгновенной. И мы, европейцы, которые имеют необходимые средства для этого, должны быть готовы политически и материально помочь Украине. И даже взять инициативу от Соединенных Штатов, в том случае, что вполне возможно, если их поддержка уменьшится, — подчеркнул Боррель.

Он заверил, что Европа выполняет свои обязательства как благодаря поддержке, так и мощному сигналу — рекомендации начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Германия планирует удвоить военную поддержку Украины

Начиная с 2024 года Германия удвоит военную помощь Украине. Вместо €4 млрд теперь будет €8 млрд.

Как пишет Bild, ссылаясь на информацию Министерства обороны Германии, на этой неделе было достигнуто соглашение по этому вопросу и на следующей неделе бюджетный комитет официально одобрит увеличение на дополнительные €4 млрд.

Для Украины это означает больше оружия и больше боеприпасов в противостоянии российской агрессии.

В НАТО без оккупированных территорий

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выдвинул предложение о вступлении Украины в военный альянс, но без оккупированных Россией территорий.

Он считает, что для того, чтобы сделать статью 5 надежной, необходимо “дать России четкий сигнал, что любое нарушение территории НАТО будет встречено ответом”.

Бывший генсек Альянса назвал три основные причины, по которым Украине должно быть предложено членство в альянсе.

Полную аргументацию Расмуссена можно прочитать на Фактах ICTV.

Макрон говорит о тяжелом декабре для Украины

Следующий месяц будет критическим для Украины, считает президент Франции Эмануэль Макрон, поскольку в декабре ВСУ будут пытаться вернуть утраченные земли во время контрнаступательных операций на временно оккупированных Россией территориях.

Комментируя возможность мирных переговоров с Россией, Макрон заявил, что если позволить России выиграть войну, тогда появится новая имперская власть в Европе, которая может угрожать другим бывшим советским государствам, таким, как Грузия и Казахстан, а также всему европейскому континенту.

В то же время Макрон считает, что для Украины еще не время садиться за стол переговоров с Российской Федерацией.

Для разблокирования ПП пройдет встреча на границе Украины и Польши

Украина проведет встречу на границе с представителями польской стороны для разблокирования пунктов пропуска. Она запланирована на понедельник, 13 ноября.

Как отмечают в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, на встречу приглашены Министерство инфраструктуры Польши, представители воеводств, Директората Еврокомиссии по вопросам мобильности, посольства Украины в Польше и перевозчики.

В ведомстве заявили, что Министерство восстановления будет представлять заместитель министра Сергей Деркач. По результатам переговоров Деркача и государственного секретаря Министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера, Украина уже решила два вопроса.

Среди них — функционирование полос для пустого транспорта в пункте пропуска Ягодин — Дорогуск и обновление функционала системы єЧерга, чтобы иметь возможность заменять водителя для пустых грузовиков.

По информации Мининфраструктуры, Польше предложили запустить пустой транспорт через пункт пропуска Угринов — Долгобичув, где есть соответствующая полоса. Это дало бы возможность грузовикам уменьшить время ожидания на пересечение границы.

Еще 11 украинцев выехали из Газы

В ночь на 11 ноября из сектора Газа удалось эвакуировать еще одну группу граждан Украины. Общее количество эвакуированных превысило 210 человек.

Как рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, выход осуществлялся через границу с Египтом.

— Сегодня ночью границу из сектора Газа в Египет перешли еще 11 украинцев. То есть общее количество на эту минуту составляет 214 человек, — отметил дипломат.

Он уточнил, что, кроме украинцев, были эвакуированы девять граждан Молдовы.

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