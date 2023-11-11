Ночью силы ПВО сбили 19 дронов-камикадзе Shahed
Вчера вечером и сегодня ночью российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и несколькими ракетами различных типов.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
Враг запустил по Украине:
- 31 ударный БпЛА Shahed-136/131 с трех направлений — Приморско-Ахтарск, Курск (РФ) и мыс Чауда в Крыму;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-31 — из акватории Черного моря;
- 1 противокорабельную ракету П-800 Оникс — из оккупированного Крыма;
- 1 зенитную управляемую ракету С-300 — из Белгородской области.
В результате противовоздушного боя уничтожено 19 вражеских беспилотников-камикадзе Shahed-136/131.
Большинство дронов летели в прифронтовые области. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 626-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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