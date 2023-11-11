Юсов о ночной “бавовне” в РФ: Это нормальный процесс, и он будет продолжаться

Периодические взрывы на объектах РФ, вовлеченных в полномасштабную войну против Украины, являются нормальным процессом. И такая тенденция будет продолжаться.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии 24 каналу.

Таким образом он прокомментировал ночные взрывы в Московской и Тамбовской областях РФ.

Сейчас смотрят

Юсов не стал подтверждать или опровергать причастность украинской разведки к этой “бавовне”. В то же время он подчеркнул, что это хорошие новости.

– Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Но понятно, что на тех объектах страны-агрессора, которые вовлечены в геноцидную войну против Украины, слышен грохот. Это нормальный процесс, и так будет продолжаться, – отметил Юсов.

Ведь объекты, используемые РФ при широкомасштабной агрессии, являются легитимными целями по законам и обычаям ведения войны.

Что известно о ночных взрывах в РФ

В ночь на 11 ноября в российском Котовске (Тамбовская область) на пороховом заводе прогремели мощные взрывы и начался масштабный пожар.

Взорвался и горел 5-й цех предприятия. В местных сообществах сообщали о прямом попадании предмета, похожего на беспилотник.

Взрывы ночью раздавались и неподалеку от Конструкторского бюро машиностроения в городе Коломна, что в Московской области.

Источник : 24 канал

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.