Юсов о ночной “бавовне” в РФ: Это нормальный процесс, и он будет продолжаться
Периодические взрывы на объектах РФ, вовлеченных в полномасштабную войну против Украины, являются нормальным процессом. И такая тенденция будет продолжаться.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии 24 каналу.
Таким образом он прокомментировал ночные взрывы в Московской и Тамбовской областях РФ.
Юсов не стал подтверждать или опровергать причастность украинской разведки к этой “бавовне”. В то же время он подчеркнул, что это хорошие новости.
– Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Но понятно, что на тех объектах страны-агрессора, которые вовлечены в геноцидную войну против Украины, слышен грохот. Это нормальный процесс, и так будет продолжаться, – отметил Юсов.
Ведь объекты, используемые РФ при широкомасштабной агрессии, являются легитимными целями по законам и обычаям ведения войны.
Что известно о ночных взрывах в РФ
В ночь на 11 ноября в российском Котовске (Тамбовская область) на пороховом заводе прогремели мощные взрывы и начался масштабный пожар.
Взорвался и горел 5-й цех предприятия. В местных сообществах сообщали о прямом попадании предмета, похожего на беспилотник.
Взрывы ночью раздавались и неподалеку от Конструкторского бюро машиностроения в городе Коломна, что в Московской области.
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