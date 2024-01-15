Российские войска, вероятно, продолжают экспериментировать и адаптировать свои ракетные и беспилотные удары против Украины, пытаясь преодолеть украинскую противовоздушную оборону.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российский военный блогер отметил, что войска РФ в последнее время наносят удары по Украине, используя различные типы ракет, в том числе гиперзвуковые баллистические ракеты Х-47 Кинжал. Блогер также утверждает, что российские силы запускают неопределенные воздушные приманки и беспилотники Shahed для обхода украинских систем ПВО, чтобы российские силы могли нанести успешные ракетные удары.

Сейчас смотрят

— ISW наблюдал как российские войска экспериментировали с различными комбинациями ударов беспилотников и ракетных ударов, пытаясь пробить украинские системы ПВО, поскольку украинские военные адаптировались к российским схемам ударов, — говорится в материале.

Ранее ISW уже оценивал, что Россия может активизировать усилия по поставке баллистических ракет из-за рубежа, поскольку при определенных обстоятельствах баллистические ракеты могут быть более успешными для поражения целей в Украине.

Спикер Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат заявил 14 января, что санкции, вероятно, снижают качество российских ракет.

— Это может еще больше осложнить способность России осуществлять успешные серии ударов по Украине, — добавляют аналитики.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что Украина адаптируется к российским ударам, существенно улучшая возможности средств радиоэлектронной борьбы.

Источник : ISW

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.