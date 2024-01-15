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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Самолет А-50: цена, характеристики и их количество в РФ

Самолет А-50: цена, характеристики и их количество в РФ
Фото: Getty Images

Вечером 14 января украинские военные уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Эти самолеты предназначены для сопровождения воздушных целей и координируют пилотов истребителей для ракетных ударов по Украине.

Кроме того, А-50 может обнаруживать воздушные объекты, которые движутся на малой высоте.

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Какие технические характеристики имеет самолет А-50 — узнавали Факты ICTV.

А-50 — что это за самолет

Это советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Принят на вооружение в 1989 году.

А-50 создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на замену старого Ту-126. К новому самолету добавили радиотехнический комплекс Шмель, который образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.

Назначение ДРЛО А-50 заключается в выявлении и сопровождении воздушных и надводных целей, оповещении Вооруженных сил о воздушной и надводной ситуации.

Также А-50 может служить командным пунктом и применяться для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели.

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ДРЛО А-50 имеет несколько модификаций:

  • А-50М — с модернизированным комплексом Шмель-М.
  • А-50І — российско-израильская модификация А-50.
  • А-50ЕІ — экспортный вариант для ВВС Индии.
  • А-50У — варианты модернизации серийных самолетов А-50.
А-50 самолет: характеристики, цена и сколько их у россии

Фото: russianplanes.net

Технические характеристики:

  • Длина: 48,27 м
  • Размах крыла: 50,5 м
  • Высота: 14,8 м
  • Площадь крыла: 300 м2
  • Взлетный вес: 190 000 кг
  • Объем топлива: 109 480 л

Летние характеристики:

  • Крейсерская скорость: 800 км / ч
  • Практическая дальность: 7500 км
  • Длина разбега: 1540 м
  • Длина пробега: 1050 м
  • Продолжительность полета: 9,3 ч (максимальная без дозаправки)
  • Тяговооруженность: 0,34 кгс / кг

Радиолокационная станция А-50 способна обнаружить воздушные цели на дальности:

  • бомбардировщики: до 650 км
  • истребители: 300 км
  • крылатые ракеты: 215 км
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Самолет А-50: цена, характеристики и их количество в РФ

Военная техника, Літаки, літаки РФ
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