Самолет А-50: цена, характеристики и их количество в РФ

Вечером 14 января украинские военные уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Эти самолеты предназначены для сопровождения воздушных целей и координируют пилотов истребителей для ракетных ударов по Украине.

Кроме того, А-50 может обнаруживать воздушные объекты, которые движутся на малой высоте.

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Какие технические характеристики имеет самолет А-50 — узнавали Факты ICTV.

А-50 — что это за самолет

Это советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Принят на вооружение в 1989 году.

А-50 создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на замену старого Ту-126. К новому самолету добавили радиотехнический комплекс Шмель, который образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.

Назначение ДРЛО А-50 заключается в выявлении и сопровождении воздушных и надводных целей, оповещении Вооруженных сил о воздушной и надводной ситуации.

Также А-50 может служить командным пунктом и применяться для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели.

ДРЛО А-50 имеет несколько модификаций:

А-50М — с модернизированным комплексом Шмель-М.

— с модернизированным комплексом Шмель-М. А-50І — российско-израильская модификация А-50.

российско-израильская модификация А-50. А-50ЕІ — экспортный вариант для ВВС Индии.

— экспортный вариант для ВВС Индии. А-50У — варианты модернизации серийных самолетов А-50.

Технические характеристики:

Длина: 48,27 м

Размах крыла: 50,5 м

Высота: 14,8 м

Площадь крыла: 300 м2

Взлетный вес: 190 000 кг

Объем топлива: 109 480 л

Летние характеристики:

Крейсерская скорость: 800 км / ч

Практическая дальность: 7500 км

Длина разбега: 1540 м

Длина пробега: 1050 м

Продолжительность полета: 9,3 ч (максимальная без дозаправки)

Тяговооруженность: 0,34 кгс / кг

Радиолокационная станция А-50 способна обнаружить воздушные цели на дальности:

бомбардировщики: до 650 км

истребители: 300 км

крылатые ракеты: 215 км

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