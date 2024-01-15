Оккупанты пытаются вернуть потерянные позиции на Южном направлении — Сырский

Командующий Сухопутными войсками, генерал Александр Сырский заявил, что на Южном направлении, в частности в Херсонской и Запорожской областях, российские захватчики совершают попытки отвоевать потерянные позиции.

Из-за этого Силы обороны регулярно проводят контратаки в рамках активной обороны.

—Наши военные не дают противнику покоя, ища возможности нанести удар, и сами пытаются перехватить инициативу, — указал военачальник.

Сырский добавил, что оккупанты нацелены вернуть потерянные позиции, откуда их выбили ВСУ, в канун второй годовщины полномасштабного вторжения.

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— Они хотят получить полный контроль над промышленным регионом Донбасса. Там командование РФ не принимает во внимание значительные потери в живой силе и материально-технических средствах, — резюмировал он.

Напомним, в американском Институте изучения войны сообщили, что морозы в Украине сейчас, вероятно, сдерживают текущие операции на фронте.

Впрочем, там отмечают, что в ближайшие недели, когда почва еще больше замерзнет, это может сыграть в плюс во время механизированных маневренных действий.

Источник : Reuters

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