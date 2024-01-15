Оккупанты пытаются вернуть потерянные позиции на Южном направлении — Сырский
Командующий Сухопутными войсками, генерал Александр Сырский заявил, что на Южном направлении, в частности в Херсонской и Запорожской областях, российские захватчики совершают попытки отвоевать потерянные позиции.
Из-за этого Силы обороны регулярно проводят контратаки в рамках активной обороны.
—Наши военные не дают противнику покоя, ища возможности нанести удар, и сами пытаются перехватить инициативу, — указал военачальник.
Сырский добавил, что оккупанты нацелены вернуть потерянные позиции, откуда их выбили ВСУ, в канун второй годовщины полномасштабного вторжения.
— Они хотят получить полный контроль над промышленным регионом Донбасса. Там командование РФ не принимает во внимание значительные потери в живой силе и материально-технических средствах, — резюмировал он.
Напомним, в американском Институте изучения войны сообщили, что морозы в Украине сейчас, вероятно, сдерживают текущие операции на фронте.
Впрочем, там отмечают, что в ближайшие недели, когда почва еще больше замерзнет, это может сыграть в плюс во время механизированных маневренных действий.