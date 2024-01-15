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Россияне активно штурмуют и наступают на Таврическом направлении — Тарнавский

Россияне активно штурмуют и наступают на Таврическом направлении — Тарнавский
Фото: Генштаб ВСУ

На Таврическом направлении войска РФ продолжают активные штурмовые и наступательные действия. Уже неделю среднесуточное количество боестолкновений держится на уровне около 50.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский.

— Трое суток подряд российские террористы активно наносят авиаудары. За прошедшие сутки зафиксирован 41 случай. Продолжают активные штурмовые и наступательные действия — 51 за вчера. Опять задействуют бронетехнику. Также вчера враг совершил 2 ракетных удара и 715 артобстрелов, — говорится в сообщении.

Горячее всего на Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские военные наносят врагу значительные потери, особенно в живой силе.

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Общие потери захватчиков в операционной зоне ОСУВ Таврия за минувшие сутки составили 485 человек и 44 единицы военной техники. В частности, 6 ББМ, 3 артсистемы, 23 БпЛА. Кроме того, уничтожен вражеский пункт управления БПЛА.

Ранее ГУР сообщило, что в Мелитополе Силы обороны Украины подорвали оккупантов вместе с техникой.

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Война в Украине, ВСУ
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