Старт форума в Давосе, сообщение о сбитии двух самолетов РФ: главные события ночи 15 января
15 января начинается экономический форум в Давосе.
Румынские фермеры заявили о продолжении блокады границы с Украиной.
Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.
Стартует форум в Давосе 2024
Сегодня стартует Всемирный экономический форум в Давосе, на котором соберутся политические лидеры из более чем 100 стран, а также бизнесмены и общественные деятели. Будет работать форум с 15 по 19 января.
В этом году на форум приедут более 300 общественных деятелей, в том числе — более 60 глав государств и правительств.
Украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский. Он будет выступать 16 января.
Среди ключевых тем — конфликт на Ближнем Востоке, война в Украине, а также технологический прорыв искусственного интеллекта.
В ЕС подтвердили приверженность мирному плану для Украины в Давосе — СМИ
Евросоюз подтвердил свою поддержку принципов мирного плана для Украины из десяти пунктов и свое обязательство продолжать поддерживать нашу страну столько, сколько нужно.
Об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС, который принял участие в форуме Формулы мира для Украины, прошедшем 14 января в Давосе, Швейцария.
— На этом фоне мы убеждены, что Европейский совет в будущем примет необходимое решение по пакету экономической поддержки Украины в €50 млрд, — отметил политик.
В свою очередь министр обороны Рустем Умеров заявил, что в Давосе Украина предложила наработать механизм вывода с нашей территории российских оккупационных войск.
Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украина не намерена соглашаться на замораживание военного конфликта и продолжит политический курс на деоккупацию всех территорий Украины, захваченных Россией с 2014 года.
В Мелитополе подорвали кадыровцев: детали “хлопка” в оккупированном городе
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области были слышны взрывы в воскресенье, 14 января.
Об этом сообщал городской глава Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.
Впоследствии украинские Telegram-каналы сообщили, что около 19.30 в Мелитополе на улице Гоголя подорвали кадыровцев.
Отмечается, что оккупанты окружили улицу, приезжали кареты скорой и есть один раненый среди захватчиков. Количество ликвидированных врагов — не уточняется.
Официальные лица Украины пока еще не комментировали информацию о взрыве. Гауляйтеры и оккупанты также пока молчат.
Воздушные Силы сбили два военных самолета России — Мысягин
Вечером 14 января украинские войска нанесли сокрушительный удар по военному самолету России А-50 ДРЛО и бомбардировщику ИЛ-22.
На момент огневого поражения оба вражеских объекта находились над акваторией Азовского моря.
Об этом у себя в Telegram-канале написал народный депутат, заместитель председателя Комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.
— А-50 сбит, а ИЛ-22 подбит, он находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, однако исчез с радаров, после начала снижения, в районе Керчи, — отметил нардеп.
Предварительно информацию о сбивании военных самолетов РФ не подтвердили в Воздушных Силах ВСУ и Генштабе.
Румынские аграрии продолжат блокаду границ: переговоры с правительством провалились
В Румынии фермеры в течение четырех часов переговоров с правительством не смогли прийти к компромиссам, поэтому заявили о продолжении блокады границы с Украиной.
Аграрии массово жалуются на тяжелые условия ведения сельхоздеятельности из-за высоких цен на топливо, увеличения налогов, что в отдельных случаях заставляет закрыть бизнес.
На этом фоне они призывают государственные власти Румынии прекратить ввоз зерна из Украины.
— Из-за соглашений, заключенных Румынией с Еврокомиссией, не было найдено решений по сокращению бюджетных расходов во всех сферах. Поэтому наш протест будет продолжаться бесконечно долго, пока эта власть не поймет, что не способна управлять страной, — сказал Денуц Андруш, представляющий интересы аграриев.
Полномасштабная война в Украине длится уже 691-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.