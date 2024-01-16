Обстрел россиянами Нью-Йорка и ночные взрывы в Воронеже: главные события ночи 16 января

За прошедшие сутки под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов. Авиационным ударам подверглись: Веселое, Берестовое Харьковской области; Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Ямполовка, Богдановка, Авдеевка, Александрополь, Новомихайловка, Водяное Донецкой области; Новодарьевка Запорожской области; Змеевка, Новоберислав, Берислав Херсонской области.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

РФ обстреляла Нью-Йорк управляемыми авиабомбами

По информации Донецкой ОВА, российские оккупанты сбросили на Нью-Йорк две управляемые авиабомбы и попали ракетой в трехэтажку. В жилом доме обвалился подъезд, под руинами находятся люди.

Сейчас смотрят

По предварительным данным, в результате российской атаки по Нью-Йорку ранены три человека, а еще пять человек находятся под завалами.

На Закарпатье увеличилось количество погибших после подрыва гранаты в сельсовете

В Закарпатской области количество погибших в результате взрыва на сессии Керецковского сельского совета увеличилось до двух человек. Тогда один из депутатов взорвал гранату в кабинете.

По информации Офиса генерального прокурора Украины, от полученных в результате взрыва травм в реанимационном отделении скончался еще один пострадавший — 47-летний депутат сельсовета. Он работал в Керецковской ОТГ на должности начальника ЦПАУ.

Взрыв прогремел 15 декабря 2023 года, тогда погиб один из депутатов.

Пять стран требуют введения пошлины на зерно из Украины

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии написали письмо в Еврокомиссию с требованием ввести импортную пошлину на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.

По их убеждению, вышеупомянутые страны производят значительно больше пшеницы и кукурузы, чем им нужно, что является ключевым для европейской продовольственной безопасности и стратегического суверенитета ЕС.

В Воронеже ночью прогремели взрывы

В Воронеже ночью прогремела серия взрывов, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Российское Минобороны утверждает, что на город летели восемь беспилотников и якобы все дроны обезвредили. От взрывов выбило стекла в окнах, якобы обломки дрона попали в жилой дом, в результате чего произошел пожар.

Предварительно целью беспилотников мог быть аэродром Балтимор.

Иран нанес удары по территории Ирака

Вечером 15 января север Ирака был атакован баллистическими ракетами и ударными беспилотниками со стороны Ирана, местные жители услышали около семи сильных взрывов.

По предварительной информации, под удар попали аэропорт Эрбиля, американская военная база и дипломатическое консульство США.

Ответственность за теракт сразу же взяли на себя члены группировки Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 692-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.