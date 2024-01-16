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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Ракета Х-59, район живой силы и склад БК: Генштаб о потерях врага за сутки

Протиповітряна оборона України
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки 16 января на линии фронта произошло 85 боевых столкновений, враг пытается атаковать позиции украинских воинов, но Силы обороны наносят по нему сокрушительные удары.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав традиционную сводку в Facebook.

— В течение суток авиация Сил обороны уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59, — указано в сообщении.

Также подразделениями ракетных войск ВСУ за последние сутки нанесено поражение по району сосредоточения личного состава противника, российскому пункту управления и составу боеприпасов.

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Напомним, на протяжении суток противник нанес 20 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов на Таврическом направлении.

При этом Силы обороны нанесли по нему сокрушительный удар, уничтожив почти 400 российских солдат и свыше десятка тяжелых боевых машин.

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Война в Украине, Ракета
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