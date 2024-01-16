Ракета Х-59, район живой силы и склад БК: Генштаб о потерях врага за сутки
За сутки 16 января на линии фронта произошло 85 боевых столкновений, враг пытается атаковать позиции украинских воинов, но Силы обороны наносят по нему сокрушительные удары.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав традиционную сводку в Facebook.
— В течение суток авиация Сил обороны уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59, — указано в сообщении.
Также подразделениями ракетных войск ВСУ за последние сутки нанесено поражение по району сосредоточения личного состава противника, российскому пункту управления и составу боеприпасов.
Напомним, на протяжении суток противник нанес 20 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов на Таврическом направлении.
При этом Силы обороны нанесли по нему сокрушительный удар, уничтожив почти 400 российских солдат и свыше десятка тяжелых боевых машин.