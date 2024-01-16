РФ за сутки потеряла 1100 оккупантов и 140 единиц техники — Генштаб

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 372 090 своих военных. Из них 1110 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщили в Генштабе.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 16.01.24

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танков — 6113 (+24) ед,

боевых бронированных машин — 11358 (+36) ед,

артиллерийских систем — 8801 (+30) ед,

РСЗО — 961 (+3) ед,

средств ПВО — 653 (+3) ед,

самолетов — 331 (+2) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 6877 (+12),

крылатых ракет — 1816 (+1),

кораблей/катеров — 23 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 11731 (+33) ед,

специальной техники — 1365 (+9).

Полномасштабная война в Украине длится уже 692-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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