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РФ за сутки потеряла 1100 оккупантов и 140 единиц техники — Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 372 090 своих военных. Из них 1110 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщили в Генштабе.

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  • подводных лодок — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 11731 (+33) ед,
  • специальной техники — 1365 (+9).

Полномасштабная война в Украине длится уже 692-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ
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