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РФ за сутки потеряла 1100 оккупантов и 140 единиц техники — Генштаб
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 372 090 своих военных. Из них 1110 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщили в Генштабе.
Другие потери РФ с 24.02.22 по 16.01.24
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- артиллерийских систем — 8801 (+30) ед,
- РСЗО — 961 (+3) ед,
- средств ПВО — 653 (+3) ед,
- самолетов — 331 (+2) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6877 (+12),
- крылатых ракет — 1816 (+1),
- кораблей/катеров — 23 (+0) ед,
- подводных лодок — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11731 (+33) ед,
- специальной техники — 1365 (+9).
Полномасштабная война в Украине длится уже 692-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
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