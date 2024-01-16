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Анна Голишевская, редактор ленты

Что такое военное подразделение и сколько людей в него входит: отвечает эксперт

Что такое военное подразделение и сколько людей в него входит: отвечает эксперт
Фото: Генштаб ВСУ

Во время полномасштабной войны России против Украины многие люди ищут информацию о структуре ВСУ, воинских званиях и базовых военных подразделениях. Что такое военное подразделение и сколько людей в него входит – читайте в материале.

Что такое военное подразделение: простое объяснение

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, военное подразделение – это объединение, предназначенное для того, чтобы выполнять различные боевые задачи.

Эти небольшие подразделения объединяются в более крупные, и таким образом формируется вообще вся армейская структура.

Военное подразделение входит в состав большего подразделения или воинской части.

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Сколько человек входит в военное подразделение: численность

По словам эксперта, нет точной цифры, сколько людей входит в военное подразделение. Это зависит от многих факторов, задач, месторасположения подразделения. Известно, что по своей организации, вооружению и оснащению военной техникой подразделения способны самостоятельно или в составе части выполнять определенные боевые и учебные задания.

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війна, Война в Украине
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