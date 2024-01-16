Сколько самолетов в России: количество и какие из них используют в войне против Украины

Недавно Воздушные силы ВСУ сбили два важных российских судна – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и воздушный пункт управления. Это еще одна победа Вооруженных сил. Однако, сколько самолетов еще осталось в России по состоянию на 2024 год – читайте в материале.

Какие самолеты есть в России и какие из них армия РФ использует чаще всего

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, Россия в войне против Украины чаще всего использует самолеты (бомбардировщики) Су-34, Су-25, истребители МиГ-29, МиГ-25, МиГ-31, Ил-22, и, конечно же, бомбардировщики Ту- 22 и т.д., являющиеся носителями крылатых ракет, и стратегическую авиацию (самолеты разведки).

Сколько самолетов в России: количество по состоянию на 2024 год

Эксперт отмечает, что самолетов Ту-22 примерно в России 60 штук. Неизвестно, сколько из них сейчас находится в исправном состоянии.

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А вот Ту-95 есть 42. Ту-160 – всего 17 штук. Других самолетов, таких как Су-шки и МиГ-и, у них больше.

Таких самолетов раньше в РФ было около 2 тыс. А вот в строю, скорее всего, осталось несколько сотен (СУ и МиГ). Тогда как А-50 осталось всего восемь.

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